À 14 ans, ce génie se fait embaucher par Elon Musk !

Kairan Quazi n’a que 14 ans, mais il est déjà bien, très bien avancé. En effet, il vient d’être diplômé de l’université et va rejoindre les rangs de SpaceX, la société d’Elon Musk.

Un génie. En effet, SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk qui envoie des hommes et des femmes au sein de l’ISS, la station spatiale internationale, a décidé de faire une offre d’emploi à Kairan Quazi. Vous ne savez pas qui il est ? C’est normal. Ce jeune garçon est âgé de 14 ans uniquement, est (ou est sur le point d’être) le plus jeune diplômé de l’université de Santa Clara. Il va repartir de cette faculté avec un diplôme en informatique et en ingénierie en proche. Mieux encore, il a également un job et pas n’importe où puisque ce sera au sein de l’entreprise du milliardaire américain.

Cet adolescent précoce de la Bay Area s’est rendu compte à l’école qu’il était différent des autres élèves. « Au cours de la troisième année, il est devenu évident pour mes professeurs, mes parents et mon pédiatre que l’enseignement classique n’était pas la bonne voie pour mes capacités d’apprentissage accéléré ». Sautant un nombre incalculable de classes, ce dernier s’inscrire au programme universitaire de Santa Clara, qu’il termine assez facilement.

« Il n’y avait rien de comparable à ce qui se passait ici, c’est-à-dire que c’était différent. Mais j’ai vraiment apprécié – je me suis fait beaucoup d’amis proches. Je pense qu’au bout de quelques jours, la nouveauté de ma présence s’est estompée ». Ce qu’il a le plus apprécié ? Le défi que cela représentait. Passant d’une classe de collège à une classe de troisième cycle universitaire. Si son ascension suscite l’engouement, certains tempèrent toutefois, affirmant que Kairan pouvait éventuellement passer à côté de beaucoup de choses appréciables lorsqu’on est jeune.

« Il a besoin d’apprendre à grandir et de vivre d’autres expériences normales en fonction de son âge. […] Il a le reste de sa vie pour devenir un adulte et le fait de passer à côté des étapes du développement de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte ne lui servira pas à grand-chose » peut-on ainsi sur les réseaux sociaux. Pour autant, Kairan ne semble pas partager cet avis, estimant qu’il était naturellement libre de suivre la voie qu’il souhaitait, et qu’il n’allait pas se priver de profiter, à sa propre manière. Voilà qui a le mérite d’être assez clair.