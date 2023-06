Il visite tous les pays du monde, sans prendre l’avion !

Un Danois de 44 ans affirme être le premier homme au monde à avoir visité tous les pays du monde, sans avoir pris l’avion une seule fois. Une vraie prouesse !

Thor Pedersen, 44 ans, serait-il le premier homme au monde à avoir visité absolument tous les pays du monde… Sans avoir pris l’avion une seule fois ? C’est en tout cas ce qu’affirme cet homme, dont la mission a débuté en octobre 2013. Un voyage long et compliqué, qui lui a pris près de 10 ans. Mais qu’à cela ne tienne, Thor voulait y parvenir et a même laissé sa femme, Le, âgée de 40 ans. Après avoir quitté son pays d’origine, le Danemark, pour l’Allemagne, M. Pedersen a achevé son périple il y a un mois en atteignant les Maldives, qu’il a rejoint à bord d’un porte-conteneurs.

Disposant du soutien inconditionnel de son épouse, les deux pensaient que ce périple ne durerait “que” 4 ans. L’idée était de passer 7 jours par pays. Mais comme souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Résultat, ce dernier s’est retrouvé à Hong Kong pendant deux ans à cause de Covid et a eu quelques problèmes de visa. Finalement, il a passé en moyenne 17 jours dans chaque pays, son séjour le plus court étant de 24 heures au Vatican. Le trajet le plus long de M. Pedersen a duré 27 jours sur un porte-conteneurs reliant Hong Kong à l’Australie.

« Je dois passer au moins 24 heures dans un pays. Ce que je fais n’est pas du tourisme, c’est comme courir un marathon ou aller sur la lune, c’est un accomplissement. Je passe beaucoup de temps dans les bus et les trains. Le plus long trajet en bus a duré 54 heures au Brésil. Le soleil s’est couché sur moi deux fois. J’ai plutôt apprécié les 27 jours passés sur le bateau, qui m’ont permis de lire et de faire de l’exercice, et nous avons vu des baleines. C’était un beau voyage.”

En tout et pour tout, ce dernier a pris le bus 351 fois, le train, 158 ainsi que 43 tuk-tuks, 37 porte-conteneurs, 33 bateaux, neuf camions, trois voiliers, deux bateaux de croisière, une calèche, une voiture de police et un yacht. Une aventure financée par une société d’énergie et par le crowdfunding lui a permis de tout boucler. Avec un budget total de 20 dollars par jour, Thor aura donc mis dix ans à tout finir, mais c’est désormais chose faite. Il va bientôt pouvoir rentrer chez lui, au Danemark.