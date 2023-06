Elle confond superglue et collyre et colle son oeil !

Aux USA, une jeune femme a confondu super-glue avec son collyre pour les yeux. Résultat, elle s’est collée la paupière.

Dans la vie, certaines erreurs coûtent un peu plus cher que d’autres. Mais cela arrive ! Ça permet d’avancer. Quoique. Lydia Hartman, new-yorkaise d’origine, a rencontré quelques difficultés pour se remettre d’une erreur qui, bien malheureusement, aurait pu lui coûter cher, Très cher même. En effet, la jeune femme a tout simplement confondu son collyre à de la super-glue, et ce, malgré l’odeur qui émane d’un pot de colle et surtout, la consistance, qui n’a absolument rien à voir. Difficile à comprendre, à imaginer… Mais soit !

Le résultat donc celui-ci : la jeune femme a mis de la glue, de la colle extra-forte dans ses globes oculaires et sous ses paupières. Le produit étant assez puissant, il lui était impossible d’ouvrir les yeux. C’est donc un petit voyage en direction des urgences qui a été organisé. Comme souvent dans ces cas-là, photos et vidéos ont ensuite circulé sur internet.

Le clip TikTok la montre en blouse d’hôpital, dans son lit, et les médecins en train d’écarter ses pauvres paupières. « Ils m’ont demandé d’appliquer une pommade qui décompose et dissout la colle », dit-elle. Visiblement, cela fait mal, mais alors, vraiment très mal. Une équipe médicale lui a alors appliqué de la crème sur l’œil, mais ses paupières n’ont pas bougé. « Cela n’a pas marché, alors ils ont commencé à gratter la colle en essayant de séparer mon œil ».

Mais… Toujours rien. Lydia allait-elle devenir aveugle ? Heureusement non. Mais les forces de l’ordre ont utilisé les grands moyens, au risque de faire presque un peu peur. « Ils m’ont emmenée dans une pièce privée et ont utilisé un outil métallique pour faire levier et ont finalement réussi à l’ouvrir », dit-elle dans sa vidéo. Une scène qui, à en croire les commentaires, ne serait pas si rare. En effet, certains professionnels, comme des ophtalmologistes, ont assuré qu’ils avaient été confrontés à ces situations au cours de leur carrière.