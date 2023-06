USA : les extra-terrestres existent bel et bien

Aux USA, un homme a confirmé que le renseignement américain collectait, depuis des années maintenant, des restes d’OVNI. Il a même évoqué le terme de vaisseaux spatiaux !

Des informations dignes d’un épisode de la série x-files ! En effet, un lanceur d’alerte américain a affirmé que le Pentagone a collecté, des années durant, des restes de « véhicules (volants) d’origine non-humaine ». Ces restes d’OVNI ont été dissimulés au public ainsi qu’aux élus américains. Mais quelle véracité donner à ces accusations ? Ce lanceur d’alerte est jugé comme étant très sérieux, très plausible, puisqu’il aurait travaillé au Pentagone des années durant. En revanche, pour le moment, aucune preuve n’a été donnée.

Une sortie qui ne devrait pas manquer d’alimenter les discussions entre les partisans de l’existence d’extra-terrestres et les autres. Mais celle-ci semble fondée, puisqu’elle fait suite à un rapport du renseignement US (datant de 2021), qui confirme que des centaines de phénomènes aériens ont eu lieu et que ces derniers restent aujourd’hui inexpliqués. Le lanceur d’alerte, c’est un certain David Charles Grusch, 36 ans. C’est un ancien soldat américain de l’US Air Force qui a ensuite changé de service pour travailler au sein du renseignement US.

Selon lui, le renseignement a récupéré, pendant plusieurs dizaines d’années, des restes « intacts et partiellement intacts de véhicules d’origine non-humaine ». Dans certains entretiens il va même plus loin en évoquant le terme de vaisseaux spatiaux, avant d’affirmer haut et fort : « Nous ne sommes définitivement pas seuls (dans l’univers). » Problème, Grusch n’a pas de photos ou de vidéos pour étayer ses propos. Une sortie appuyée par Jonathan Grey, un autre ancien du renseignement.

Toujours selon lui, ce type de programme n’est toutefois pas isolé aux USA. Le département de la Défense a démenti. Du côté des politiques, on a encore du mal à croire à un tel programme. Pour certains élus, il semble impossible que le renseignement ait pu organiser un tel programme, sur une telle période, à une telle échelle, sans éveiller le moindre soupçon.