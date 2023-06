Drame : il ouvre la porte de secours de l’avion en plein vol

En Corée du Sud, un drame a été évité de justesse après qu’un homme ait ouvert la porte de secours de l’avion dans lequel près de 200 personnes se trouvaient.

Parfois, on se demande bien ce que certaines personnes peuvent avoir en tête. C’est notamment le cas en Corée du Sud ou un homme de 33 a tout simplement décidé d’ouvrir la porte de secours de l’avion dans lequel lui et des centaines de personnes se trouvaient alors. On imagine que, pour beaucoup, ça a été la surprise. En effet, l’avion se trouvait encore à plus de 210 mètres d’altitude lorsque cet individu a eu cette idée d’ouvrir la porte, qui lui a traversé l’esprit.

L’appareil, un A320, rentrait à l’aéroport international de Daegu, en Corée du Sud, en provenance de l’île de Jeju, une destination touristique très prisée. Alors que la porte est ouverte, on voit le vent entrer dans l’habitacle et tout remuer, de haut en bas. Le vacarme est assourdissant et on voit bien que les gens qui se trouvent encore dedans (tout le monde, donc) passent un moment un peu compliqué.

Fort heureusement, la descente était bien entamée et il ne restait que quelques secondes avant que l’appareil ne touche le sol. Tout le monde est resté assis et l’appareil s’est posé en toute sécurité. Malheureusement, ce sont 12 passagers qui ont été transportés à l’hôpital, en situation de détresse respiratoire. Une information confirmée par l’agence de presse Yonhap.

Interrogée, la mère d’un des enfants à bord de l’avion a déclaré : « Les enfants tremblaient, pleuraient, se sentaient mal à l’aise : « Les enfants tremblaient, pleuraient et avaient peur. Ceux qui étaient assis près de la sortie ont dû être les plus choqués ». C’est un homme de 33 ans qui a été arrêté. Selon les premières indications, ce dernier voulait quitter l’appareil le plus rapidement possible. Sobre, il était toutefois compliqué de pouvoir discuter avec lui. Il aurait récemment perdu son emploi et serait sujet à de graves crises de stress.