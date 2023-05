USA : positif à l’alcool, il change sa place avec son chien

Aux USA, un homme a été vu en train de rouler un peu trop vite. Positif à l’alcool, il a tenté de changer sa place de conducteur avec son chien… Mais cela n’est malheureusement pas passé.

Boire est une chose, boire au volant en est une autre. En effet, aux USA, un homme l’a bien compris. La raison ? Ce dernier a été arrêté après qu’il ait été testé positif à l’alcool, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule. Or, en plus de ça, une circonstance aggravante : il aurait tenté d’échanger sa place avec son chien, dans le but de l’incriminer lui ! Comme vous vous en doutez, cela n’a pas pris avec les policiers qui n’ont pas mis une seule seconde à comprendre la supercherie. Cette scène s’est déroulée du côté de Springfield, dans le Colorado, le 13 mai dernier.

Les forces de l’ordre remarquent une voiture qui roule plutôt vite. Ils décident ainsi de l’arrêter. Deux choses les frappent alors. La première, c’est le passager, qui tente de quitter son siège pour aller sur celui de droite. L’autre, c’est qu’il commence à montrer des « signes évidents d’ébriété ». Il aurait même tenté de prendre ses jambes à son cou au moment où la situation devenait vraiment compliquée pour lui. C’est sur Facebook que les forces de l’ordre ont raconté cette drôle d’histoire.

« Le 13/05/23, vers 23h30, la police de Springfield a procédé à un contrôle routier d’un véhicule roulant à 52 miles par heure dans une zone affichée à 50 km/heure, près de la 7e et de la rue Main. Le conducteur a tenté d’échanger sa place avec son chien qui se trouvait sur le siège passager, tandis que l’agent du SPD [Springfield Police Department] s’approchait et observait tout le processus.L’homme a montré des signes évidents d’intoxication et, lorsqu’on lui a demandé s’il avait consommé de l’alcool, il a fui l’agent.” Pas très courageux le monsieur…D’autant qu’il était sous le coup de deux mandats d’arrêt du côté de Las Animas, à Pueblo, d’où il venait.