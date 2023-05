Pourquoi y a-t-il plus de droitiers que de gauchers ?

C’est un fait, il y a beaucoup plus de droitiers dans le monde, que de gauchers. Mais pourquoi ? Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cela ?

C’est une question que beaucoup de personnes se sont déjà demandées. Mais pourquoi donc y a-t-il beaucoup plus de droitiers, que de gauchers ? Certaines études affirment en effet, que 90% de la planète serait composée de droitiers. Selon des chercheurs, il s’agirait d’une question d’évolution, et la raison serait bien plus improbable qu’on ne pourrait le penser. Une récente percée a été réalisée sur le sujet, permettant ainsi d’apporter de premiers éléments de réponse. Car oui, depuis des années et des années, les scientifiques tentent de comprendre ce mystère. Une étude publiée le mois dernier évoque quelques pistes.

Des scientifiques de l’université de Lund, en Suède, et de l’université de Chester, au Royaume-Uni, ont proposé une nouvelle théorie qui pourrait expliquer pourquoi le fait d’être gaucher est un désavantage évolutif. Car oui, ici, tout serait question d’évolution. L’étude a été publiée dans la revue Symmetry. Le papier, co-écrit par Matz Larsson, Astrid Schepman et Paul Rodway affirment que les gauchers sont, généralement, de meilleurs combattants. Mais pour autant, ils sont aussi souvent plus blessés.

Selon ces chercheurs, les gauchers seraient peu nombreux, à cause de la position du coeur et surtout, de la façon dont les hommes de Néandertal se battaient. Ils utilisaient des outils pointus et tranchants. Selon eux, le côté gauche de la poitrine est vulnérable à un coup fatal s’il est exposé. Mais ce n’est pas tout ! Les chercheurs ont noté que la main qui tient l’arme modifie la façon dont la poitrine est exposée lors du combat. Une épée tenue par un gaucher, fait pivoter tout l’hémisphère gauche de la poitrine, rendant la personne vulnérable. Une épée de droitier le fait pivoter vers l’extérieur et éloigne le coeur. « Par conséquent, les premiers ancêtres droitiers, qui préféraient utiliser le membre antérieur droit au combat, risquaient moins d’être blessés mortellement et disposaient d’un avantage au combat. Cela expliquerait leur plus grande fréquence”.