Chaleur : El Niño, le phénomène qui fait vraiment peur !

El Niño, c’est un phénomène météorologique qui pourrait signifier que les prochains mois soient très (vraiment) très chauds. On vous dit tout !

El Niño, c’est un phénomène météorologique qui pourrait bien rapidement être à l’origine de l’une des journées les plus chaudes… De l’histoire. La raison ? Les températures de ce monde continuent de grimper, le réchauffement climatique s’accélère et les choses se gâtent, dès lors, très rapidement. El Niño survient donc tous les deux ou trois ans, et le niveau de la mer augmente généralement dans le centre et l’est de l’océan Pacifique.

Lorsque les températures de la mer franchissent un certain seuil, le phénomène El Niño est déclaré. Cette année, les températures océaniques sont en hausse depuis le mois de mars, ce qui semble indiquer qu’il s’agit d’une année El Niño. Selon de plus en plus de médias, notamment le Washington Post, les modèles climatiques actuels indiquent qu’il y a 62 % de chances qu’El Niño se manifeste d’ici juillet et 90 % de chances qu’il se développe d’ici à la fin de l’année.

Ce phénomène a, en outre, une incidence sur beaucoup d’autres choses, comme les feux de forêts, les fortes précipitations ou encore les coulées de boue, que ce soit en France, aux USA ou encore en Australie et dans le reste de l’Asie. Ces événements sont accentués, sont plus extrêmes… Et pourraient même devenir de plus en plus fréquents, au fur et à mesure que notre monde se perd.

Nick Finnis, prévisionniste de Netweather, a déclaré au Daily Express : « Cela pourrait permettre au monde de battre un nouveau record de température moyenne avec l’aide du réchauffement climatique induit par le changement climatique. » Pour rappel, la température la plus élevée jamais enregistrée est de 56,7 °C, dans la Vallée de la mort, en Californie, en 2013. Les prochaines années, notamment les étés 2023 et 2024 s’annoncent donc particulièrement chauds.