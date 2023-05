Il mange une oeuvre d’art à 100.000 dollars !

En Corée du Sud, un homme a mangé une œuvre d’art estimée à plus de 120.000 dollars. La raison ? Il avait un petit creux.

Avez-vous déjà eu envie de détruire une œuvre d’art ? Oui, non ? Un jeune Sud-coréen l’a fait et pour la simple et bonne raison… Qu’il avait faim. Ce jeune homme, un étudiant, répond au nom de Noh Huyn-soo. Mais attention, il est préférable d’être clair : non, Noh Huyn-Soo n’a pas mangé de cadre ou de peinture, il a simplement dévoré une banane scotchée sur un mur.

Une œuvre assez célèbre, qui est issue des mains de l’artiste italien Maurizio Cattelan. Les images sont assez insolites. On peut y voir l’étudiant retirer la banane de son support en ruban adhésif. Il lui a ensuite pelé la peau et a commencé à la manger. Une œuvre d’art et une fringale qui coûtent cher puisque les travaux de Cattelan étaient estimés à 120.000 dollars.

Il va sans dire que le musée s’est intéressé à la situation et a posé à Huyn-soo la question que nous aimerions tous connaître : pourquoi avez-vous mangé une œuvre d’art célèbre ? En effet, ce dernier n’a rien mangé le matin même. Interrogé par la télévision, il a simplement expliqué qu’il avait un petit creux et, qu’en plus de ça, il avait décidé que « le fait d’endommager une œuvre d’art moderne pouvait aussi être [interprété comme] une œuvre d’art. J’ai pensé que ce serait intéressant… N’est-ce pas pour être mangé qu’on l’a collée là ? »

La réaction de l’artiste ? Plutôt que d’être au bout de sa vie, il a simplement réagi en assurant : « Pas de problème« . La raison ? La banane collée au mur est remplacée tous les jours. Résultat, le jeune étudiant n’a rien mangé de vraiment très célèbre ou d’interdit. En 2019, au Miami Art Basel, une scène similaire s’était produite, lorsque David Datuna, artiste renommé, a fait exactement la même chose.