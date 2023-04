Pologne : il décède après avoir bu 22 shots en 1H30

En Pologne, un jeune homme est décédé après avoir été invité (pour ne pas dire forcé) à voire 22 shooters d’alcool, en l’espace de 22 minutes seulement.

En Pologne, un homme de 36 ans a trouvé la mort après avoir été forcé de boire un nombre incalculable de shooters. Selon les autorités, ce dernier en aurait ingéré 22 en l’espace de 90 minutes seulement, alors qu’il se trouvait à une soirée organisée dans l’un des strip-clubs de Cracovie. La scène remonte à 2017. Mais si elle refait surface aujourd’hui, c’est notamment parce qu’un procès va bientôt avoir lieu. Mais redonnons un peu de contexte aux faits, afin d’y voir un peu plus clair.

L’homme, un client d’origine britannique, s’appelle Mark C. Il s’est rendu au Wild Nights, en compagnie de l’un de ses amis. Il aurait déjà été ivre lorsqu’il est arrivé au club, et a essayé d’éviter de s’intoxiquer davantage en tentant de refuser des boissons. Mais ce dernier s’est fait avoir et après un premier verre, en a vu 21 autres arriver, et ce, en l’espace 1h30. Les autorités polonaises ont affirmé que Mark s’est ensuite effondré, beaucoup trop saoul, et que le personnel du club lui avait alors volé 2 200 PLN (420 livres sterling) en liquide.

Une autopsie et une analyse sanguine ont permis de démontrer que Mark est bien décédé des suites de cette intoxication. Sur place, les forces de l’ordre ont annoncé avoir inculpé pas moins de 58 individus. En cause, leur appartenance à un groupe criminel organisé. « L’homme n’a pas reçu d’assistance médicale au cours de l’incident. Des arrestations provisoires ont été effectuées contre les personnes soupçonnées d’avoir commis cet acte » semble confirmer un communiqué de presse des forces de l’ordre. In fine, la boite est accusée de participation à un groupe criminel organisé commettant des vols et des fraudes au détriment des clients des clubs de Cracovie et de Varsovie.