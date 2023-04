Découverte : une porte cachée déchaîne les passions

Un homme a découvert une porte cachée, dans son sous-sol. Résultat, cette annonce a déchaîné les passions sur le net. Et vous, prêts à l’ouvrir ?

C’est une découverte donc cet homme se serait bien passé. En effet, la vie d’un propriétaire de maison a pris une tournure absolument incroyable après qu’il ait découvert une porte cachée, dans son sous-sol. Tout cela ressemble à un début de film d’horreur : une porte effrayante, une nouvelle maison et une question sans réponse concernant les anciens propriétaires… Comme souvent dans ces cas-là, l’individu en question a publié une image et une rapide histoire autour de sa trouvaille. Sur Reddit, son thread a rapidement fait l’effet d’une petite bombe !

« Le propriétaire précédent de la nouvelle maison a bloqué cette pièce cachée du sous-sol avec une étagère (la porte ne mène pas à l’extérieur) » a-t-il expliqué, se demandant ensuite comment et pourquoi l’ancien propriétaire des lieux n’a tout simplement pas mentionné cette porte et la salle qui se trouve juste derrière (enfin, si c’est une salle). Comme on peut s’y attendre, l’homme a rapidement été inondé de demandes pour ouvrir la porte et « résoudre le mystère« , mais il a mis cette idée de côté, affirmant qu’il avait vu suffisamment de films d’horreur pour savoir qu’il valait mieux ne pas ouvrir une porte d’apparence plutôt sinistre.

Pire que ça, s’il refuse de s’y aventurer “par expérience”, même ses chiens refusent de s’approcher de cette porte. On sait que les animaux ont un sixième sens et que, bien souvent, ils sentent les choses avant nous. « Les films d’horreur m’ont appris que les questions posées sont toujours plus effrayantes et plus intéressantes que n’importe quelle réponse que je pourrais en tirer, alors cette porte reste fermée. » Une réponse qui a satisfait pas mal de monde même si d’autres se sont montrés plus ouverts. « Quelle est votre adresse ? Je vais l’ouvrir ! » pouvait-on ainsi lire en commentaire.