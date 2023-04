Aldi : on y trouve les meilleurs gin et whisky au monde !

Aldi ne fait rien comme les autres hard discount. En effet, l’entreprise vient (une nouvelle fois) de remporter plusieurs prix pour ses alcools qui, une nouvelle fois, prouvent toute leur qualité !

Décidément, Aldi ne cessera de nous surprendre. En effet, depuis plusieurs années, l’enseigne se surpasse et choque le monde entier en plaçant quelques-uns de ses alcools parmi les meilleurs… Au monde. Whisky, vin et plus récemment gin font ainsi parler ! Car oui, Aldi a réussi à placer l’un de ses gins sur la liste des meilleurs actuellement sur le marché. Le gros plus ? Ce produit ne coûte pratiquement rien, même pas 12 euros la bouteille. Ce sacre, Aldi l’a obtenu à l’occasion de la compétition internationale des vins et spiritueux (IWSC). Avec 98 points, le gin Rhubarbe et Gingembre de Haysmith a obtenu une médaille d’or.

La note de dégustation de l’IWSC se lit comme suit : « Magnifiquement bien équilibré avec des saveurs riches et complètes de rhubarbe appétissante, de gingembre ardent et de genièvre piquant. Il est délicieusement moelleux en fin de bouche, avec l’âcreté glorieuse d’un gâteau au gingembre jamaïcain à faire frémir les lèvres, recouvert d’une généreuse cuillerée de rhubarbe délicieusement acidulée. Superbe. » La bouteille, au superbe design, fait 700ml, pour 40% de taux d’alcool.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Aldi a remporté pas moins de 17 prix lors de l’ISWC, dans 10 des catégories les plus recherchées. Par exemple, le Haysmith’s Blood Orange Gin d’Aldi a remporté une médaille de bronze pour ses « arômes d’orange sanguine qui s’élargissent en bouche [et] sa finale sèche et facile avec du genièvre solide ». Aldi a également remporté une médaille d’or pour son Scotch Whisky Marnoch Limited Edition Highland Single Malt, vendu à 15 euros la bouteille de 75cl. En bref, si vous voulez vous faire plaisir au meilleur prix, inutile de chercher plus loin, Aldi a absolument tout ce qu’il vous fait.