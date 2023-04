Harry Potter : la série est confirmée !

Une série Harry Potter va bel et bien voir le jour. HBO l’a confirmé. On risque donc d’assister au retour prochain du plus grand sorcier de tous les temps !

Cette fois-ci, c’est officiel. En effet, HBO Max et Discovery+ ont confirmé qu’ils allaient fusionner avec de devenir “Max”. Mais ce n’est pas tout. En effet, ces derniers ont expliqué qu’ils allaient également proposer un reboot de la saga Harry Potter. Résultat, une série de 7 à 8 saisons devraient voir le jour, chacune des saisons se concentrant sur l’un des livres de l’autrice, J.K. Rowling. Une série qui pourrait même durer plus longtemps que ça, puisque la Warner Bros DIscovery a annoncé qu’elle imaginait le show durer une dizaine d’années ! “Nous sommes ravis de donner au public l’occasion de découvrir Poudlard d’une toute nouvelle manière », a d’ailleurs déclaré Casey Bloys, directeur général de HBO et de Max Content.

« Harry Potter est un phénomène culturel et il est clair qu’il existe un amour et une soif durables pour le monde des sorciers.” En partenariat avec Warner Bros. Television et J.K. Rowling, cette nouvelle série Max Original sera l’occasion pour les fans d’avoir droit à une analyse plus poussée de chacun des livres. Un show qui devrait d’ailleurs garder l’essence même de la saga puisque J.K. Rowling en sera la productrice exécutive. « L’engagement de Max à préserver l’intégrité de mes livres est important pour moi, et j’ai hâte de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir« , a-t-elle déclaré.

Mais de manière assez surprenante, l’engouement autour de la série n’est, à l’heure actuelle, tout du moins, pas encore au rendez-vous. Les puristes estiment que les films HP étaient largement suffisants, tant ils sont emblématiques. D’autres espèrent quant à eux, quelques chose de totalement nouveau, et surtout pas un simple reboot. Mais une frange des fans du show et des livres semble motivée et espère voir certains passages des livres qui n’ont jamais été repris dans les films et qui n’ont même pas pu être intégrés dans les scènes supprimées. En bref, il y en a pour tout le monde !