Parachute : elle survit à une chute de 4200 mètres !

Découvrez l’histoire complètement folle d’Emma Carey, une jeune femme qui a survécu à une chute de plus de 4260 mètres à cause d’un parachute défectueux.

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. En effet, en 2013, Emma Carey effectuait un saut en parachute. Problème, ce dernier a (très) mal tourné. Résultat, la jeune femme a chuté de 4267 mètres. Rien que ça. Un épisode dramatique, mais qui s’est finalement bien terminé pour elle puisqu’elle…. A survécu ! Sauter en parachute était son grand rêve et la jeune femme, à l’époque, décide de le réaliser au-dessus des Alpes Suisses. Elle est sortie de l’hélicoptère et a commencé sa chute libre. Problème, ce qu’elle considérait comme étant son « rêve éveillé s’est rapidement transformé en son pire cauchemar ». La raison ? Le parachute d’Emma n’a pas vraiment fonctionné comme prévu. Résultat, au lieu de le ralentir dans les aires, la jeune femme et son instructeur se sont précipités dans le vide.

Elle est revenue sur cette expérience lors d’une apparition dans le podcast Darling, Shine, où elle a déclaré qu’elle n’avait pas du tout perdu connaissance à cause de l’impact. « J’étais complètement réveillée pendant tout ce temps », a-t-elle déclaré. Elle a continué, expliquant qu’au moment de l’impact, la jeune femme a confié qu’elle pensait être au paradis. “Je me suis dit : « Je suis sûrement morte, c’est sûrement ça ». C’est sûrement ça ». Elle a alors ressenti une immense douleur parcourir l’ensemble de son corps, au point d’ailleurs de se demander si elle n’était finalement pas… En enfer.

Son expérience, Emma l’a raconté dans un livre. « Mon esprit est passé d’une situation où je n’avais pas à penser à l’avenir, ne serait-ce qu’une heure, à une situation où je devais penser au reste de ma vie en l’espace de quelques secondes », a-t-elle raconté. Suite à cet accident, la jeune femme a appris qu’elle ne pourrait plus jamais remarcher. Mais après une telle chute, il fallait plus pour la stopper. Résultat ? Malgré sa peur de tomber, elle a réussi à passer outre pour, après plusieurs mois de travail bien difficile, à remarcher. « Elle semble vraiment être l’être humain le plus incroyable qui soit », a d’ailleurs témoigné un téléspectateur, visiblement étonné !