Russie : elle est enceinte de son ex-beau-fils

En Russie, une femme de 37 ans est enceinte de son mari de 23, qui n’est autre que son ex-beau-fils. Une situation qui fait jaser.

Une situation que personne n’avait vraiment osé imaginer. En effet, en Russie, une femme de 37 ans a confirmé être enceinte de son ex-beau-fils de 23 ans, qu’elle a rencontré alors qu’il n’avait que 7 ans. À l’époque, la jeune femme était en couple avec le père de ce dernier. Cette femme, c’est Marina Balmasheva. Le jeune homme, lui, s’appelle Vladimir « Vova » Shavyrin. Le plus fou dans cette histoire ? Ce couple a déjà eu une petite fille âgée de 2 ans ! Influence de métier, Marina est connue pour être une spécialiste du sport et de la perte de poids. Elle a quitté le père de Vova, Alexy, après être tombée enceinte de son beau-fils. Ils avaient une liaison dans le dos du père, bien qu’Alexy ait adopté cinq enfants avec Marina.

Interrogée par à peu près tout le monde sur les raisons qui l’ont poussé à se mettre en couple avec Vova, celle-ci explique tout est arrivé parce qu’il « est tombé amoureux de moi avec toutes mes cicatrices de chirurgie plastique, ma cellulite, ma peau excessive et ma personnalité ». Une situation qui, tout naturellement, a mis le feu aux poudres et entièrement détruit la famille qui, pourtant, semblait soudée. « Ils n’étaient pas gênés de faire l’amour quand j’étais à la maison », a déclaré Alexy, « Elle a séduit mon fils… il n’avait pas eu de petite amie avant elle. J’aurais pardonné sa tromperie s’il ne s’agissait pas de mon fils. Elle courait de notre chambre au lit de mon fils quand je dormais. Ensuite, elle revenait et se couchait avec moi comme si rien ne s’était passé ».

Une histoire sur laquelle Marina n’hésite pas à jouer. « Qu’est-ce que j’ai aujourd’hui ? Je suis mariée. J’ai déménagé dans une plus grande ville. J’aime et je suis aimée. » Des regrets ? Oui et non. Honteuse d’avoir tué la stabilité de la petite famille, Marina a toutefois avoué qu’elle avait gagné bien plus à mettre un terme à sa relation initiale. « C’est quelqu’un de bien et un père merveilleux pour nos enfants… » explique-t-elle au sujet de son ex-beau-fils.