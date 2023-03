Cannabis : Amsterdam annonce de grands changements !

Soucieuse préserver son patrimoine et la tranquillité de ses habitants, la ville d’Amsterdam a confirmé avoir pris d’importantes mesures sur les questions du cannabis, de l’alcool et des maisons closes.

Face à la recrudescence des déviances, la ville d’Amsterdam a décidé de sévir. En effet, la municipalité a confirmé la mise en œuvre prochaine de nouvelles règles concernant la consommation d’herbe, d’alcool ainsi que les maisons closes. La campagne numérique lancée par le conseil municipal de la ville néerlandaise, qui doit se dérouler cette semaine, vise à lutter contre les comportements de plus en plus critiqués des touristes français, britanniques ou encore allemands. La ville est bien connue pour être l’un des plus hauts lieux de la fête en Europe et de nombreuses tournées des bars, de nombreux enterrements de vie de garçon y sont fréquemment organisés !

En outre, la légalisation du cannabis est l’un des points forts de la ville. Des millions de personnes se rendent sur place, dans le seul but de s’amuser, de profiter et de consommer. Or, aujourd’hui, le conseil municipal a confirmé vouloir améliorer la sécurité des habitants et surtout, à réduire les nuisances. Première étape, l’interdiction de fumer de l’herbe en public à certaines heures. Cette mesure devrait entrer en vigueur à la mi-mai, et de nouvelles règles concernant la vente d’alcool et les heures de fermeture des bars et des maisons closes sont également attendues.

Le conseil municipal invite les touristes attirés par le sexe et la drogue à rester chez eux, au profit de touristes davantage orientés art et culture. L’adjoint au maire Sofyan Mbarki a déclaré : « Les visiteurs sont toujours les bienvenus : « Les visiteurs sont toujours les bienvenus, mais pas s’ils se comportent mal et causent des nuisances. En tant que ville, nous disons : nous préférons éviter cela, alors restez à l’écart ». Un message clair, direct voire même plutôt “brutal”, qui devrait faire comprendre au public cible (hommes de 18 à 35 ans) qu’ils devront faire… Très attention à eux !