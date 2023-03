Quel pays est le plus heureux au monde ?

La Finlande est officiellement le pays le plus heureux au monde, et ce, pour la sixième année d’affilée. Mais où est la France ? Nous sommes loin, très loin !

La France, parmi les pays les plus heureux au monde ? La réponse est non. En effet, notre pays apparait loin dans le classement publié par le “World Happiness Report”. Depuis près de 11 ans maintenant, ce document tente de mesurer la part de bonheur à travers le monde. Plusieurs critères sont pris en compte, comme le PIB, les perceptions des niveaux de solidarité, de liberté individuelle ou encore de corruption. Ce classement prend également en compte la confiance des individus envers les institutions. En bref, c’est un ensemble de critères déterminant qui sont étudiés. Mais alors, qui arrive en tête ? La réponse est à chercher au nord de l’Europe, puisque c’est la Finlande qui trust la première place (encore une fois). En effet, ça fait six ans que le pays remporte ce “concours”.

Ajoutons à cela que le Danemark apparait en seconde position. L’Islande, en troisième. En bref, En bref, mieux vaut aller vivre là où il fait froid pour être vraiment heureux. Qu’en est-il des autres pays ? Dans le top 10, on retrouve Israël ainsi que les Pays-Bas ou la Suède. Et la France dans tout ça ? Et bien nous sommes loin, très loin même puisque le pays arrive en 21eme position seulement. L’Irlande est classée 14e, suivie des États-Unis (15e), de l’Allemagne (16e), de la Belgique (17e), de la République tchèque (18e), du Royaume-Uni (19e) et de la Lituanie (20e).

« Le rapport de cette année contient de nombreuses informations intéressantes », selon Lara Aknin, coauteur du rapport, « mais l’une d’entre elles, que je trouve particulièrement encourageante, concerne la sociabilité ». En effet, selon, le rapport, le covid et la guerre en Ukraine font de la gentillesse, l’altruisme et la générosité, les principaux critères de bonheur désormais, puisque leur importance a pris 25% par rapport à 2020 et 2021 ! « Le mouvement pour le bonheur montre que le bien-être n’est pas une idée « molle » ou « vague » mais qu’il se concentre sur des domaines primordiaux : les conditions matérielles, la richesse mentale et physique, les vertus personnelles et le civisme » a déclaré Jeffrey Sachs, codirecteur du programme pour le bien-être à la London School of Economics et corédacteur du rapport.