Un homme enregistre un fantôme en dashcam

Sur une route américaine, un homme a enregistré ce qui ressemble « drôlement » à un fantôme. Et vous, qu’en pensez-vous ? Sujet libre à interprétation !

Sur la route, on est parfois amené à croiser de drôles de choses, de drôles de personnes. Mais ce qu’a vu William Church, sur la State route 87 (Beeline Highway) en Arizona, c’est encore autre chose. En effet, aux alentours de 2h30 du matin, ce dernier aurait croisé un fantôme. C’est en tout cas ce qu’il affirme avoir vu, revu et re-revu sa Dashcam (caméra installée au niveau de son véhicule). Comme le confirment les images filmées, il n’y avait absolument personne d’autre sur la route, aucun véhicule. Mais alors, qu’est-ce que cette apparition anormale ? D’où vient-elle, qui est-elle ?

Deux solutions s‘offrent à vous. Soit il s’agit, effectivement, d’un vrai fantôme, soit on parle d’un “jeu de lumière”, d’un effet lié aux phares du véhicule de William. Si vous pensez qu’il s’agit d’un fantôme, vous n’êtes pas le seul ! En effet, de nombreuses personnes ont regardé ces images et ont déclaré qu’elles savaient que cette partie de la route était particulièrement dangereuse et « incroyablement effrayante, surtout la nuit ». Sur les réseaux sociaux, un individu a notamment déclaré avoir pris en chemin, une personne « dont le nom correspondait à celui d’une personne disparue ».

Quelques voix plus sceptiques (et on l’espère plus rationnelle) ont toutefois été à l’encontre de l’avis général en suggérant que l’apparition fantomatique n’était probablement qu’une « illusion d’optique« . Cela ne manquera pas de relancer les débats autour de l’existence de ces spectres ou d’un autre monde, celui de l’au-delà, que les fantômes s’amuseraient parfois à quitter afin de nous rendre une petite visite. Pour le moment, cela n’a jamais vraiment été prouvé et les quelques images à disposition sont souvent des fakes. En bref, on devrait pouvoir continuer à dormir sur nos deux oreilles encore un moment.