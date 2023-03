Avion : que se passe-t-il si quelqu’un décède en vol ?

Mais que se passe-t-il si quelqu’un décède alors que l’avion se trouve en plein vol ? Comment le personnel de bord peut-il, doit-il réagir ?

Vous avez déjà pris l’avion, que ce soit pour des vols courts ou longs-courriers. Et peut-être vous êtes vous déjà demandé ce qu’il adviendrait de vous ou de votre voisin si d’aventure vous veniez à… Mourir au cours du trajet. En effet, si la plupart d’entre nous ne peuvent qu’espérer une mort paisible à un âge avancé, il arrive que des personnes meurent de manière inattendue, y compris en prenant l’avion. Et sachez que cela arrive et est arrivé à diverses reprises. Naturellement, la première des choses que les membres de l’équipage vont tenter de faire au moment où la situation se tend, c’est de prodiguer les premiers soins en plein vol. L’avion peut ensuite être dérouté, pour assistance médicale.

Cependant, si quelqu’un meurt de manière inattendue et sans que personne ne s’en rende compte, il peut se passer un certain nombre de choses. Sur TikTok, une hôtesse de l’air @danidboyy1 s’est exprimée sur le sujet. « Heureusement, cela ne s’est jamais produit sur aucun des vols que j’ai effectués en tant qu’équipage, mais j’ai quelques amis qui se sont retrouvés dans cette triste situation. Le personnel de cabine ne peut légalement déclarer le décès d’une personne. Par conséquent, si le commandant de bord décide de ne pas dérouter l’avion, le corps restera à bord jusqu’à ce que l’avion atteigne sa destination finale. »

Mais que se passe-t-il s’il n’y a pas de place ? C’est là où les choses deviennent un peu plus… Complexes. En effet, si le vol est complet, le passager restera à son siège d’origine jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination. Certaines personnes pourraient décider de mettre une couverture sur l’individu, afin de préserver la dignité du défunt. Une folle histoire qui est arrivée à une femme qui effectuait un voyage entre Francfort et Singapour et qui est décédée. Elle a alors été allongée sur une rangée, derrière sons liège initial, avec un drap qui recouvrait son corps.