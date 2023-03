Chine : une pluie de vers s’abat sur une petite ville !

En Chine, une pluie de vers de terre se serait abattue sur une petite municipalité. La raison ? Inconnue. Mais les images sont saisissantes !

En Chine, une pluie d’un autre genre a eu lieu et, croyez-nous, elle ne nous donne absolument pas envie. En effet, des vidéos ont été diffusées, dans lesquelles on peut voir des rangées de véhicules recouverts, non pas de pluie… Mais bien de vers. Le plus dingue dans cette histoire ? Au lieu de rester chez eux, les gens sont sortis et continuer leur vie, comme si de rien n’était. On peut même voir une femme avec un parapluie à la main, en train de se promener. Le phénomène s’est produit dans la province chinoise de Liaoning, qui borde la Corée du Nord. Mais pourquoi une telle pluie ? Malheureusement, nous ne devrions pas en apprendre davantage, les autorités sont effectivement restées muettes sur le sujet.

Mais en ligne, les internautes s’en sont donnés à cœur joie. Une femme a notamment expliqué que les vers qui sont tombés du ciel, sont des… Fleurs de peuplier. Ces dernières s’allongent et ressemblent alors à des genres de chenilles. « Ce qui tombe des peupliers au printemps, ce ne sont pas des chenilles, mais des inflorescences de peupliers. Lorsque les épis de fleurs des peupliers commencent à tomber, cela signifie qu’ils sont sur le point de fleurir ». Pour d’autres, il s’agit bien de vers et ces derniers ont très bien pu être emportés par des vents violents. Cela s’est notamment passé à Texakarna, au Texas, avec des poissons.

Pour les météorologues, des “trombes d’eau tornadiques” ont effectivement pu emporter les plus petits animaux sur leur passage. C’est ce qui aurait eu lieu en 1873, du côté de Kansas City, toujours aux USA ainsi qu’en 2009, à Ishikawa, au Japon. En effet, il a plu des têtards. « Cela se produit généralement lorsque des conditions météorologiques particulières sont réunies, comme des vents forts qui soulèvent les vers de terre et les emportent dans les nuages, où ils peuvent être transportés sur de longues distances avant de retomber sur le sol avec la pluie ».