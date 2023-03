Vol MH370 : elle raconte la disparition de son mari

Sur Netflix, une femme raconte comment son mari a disparu dans le vol MH370, qui reliait Kuala Lumpur à Pékin. Une disparition apprise… Par la presse.

Tout le monde se souvient du vol MH370. En effet, ce dernier décolle, le 8 mars 2014, depuis Kuala Lumpur. Il doit se rendre à Pékin, en Chine. À son bord, 239 passagers et membres d’équipage, dont Paul Weeks, mari et père de deux enfants. Problème, quelques heures après le décollage, les radars ont été incapables de localiser l’avion, qui n’a jamais été retrouvé. Danica elle, ne se trouvait pas à bord. Femme de Paul Weeks, cette dernière se rappelle du jour où Paul a quitté leur maison de Perth, en Australie, pour se rendre à Pékin, pour le travail. En effet, ce dernier avait été recruté par une entreprise et devait déménager en Chine avant que toute sa famille ne le rejoigne.

Le père aurait hésité à accepter un emploi si loin de chez lui. En effet, cela signifiait qu’il serait éloigné de sa famille pendant des semaines. Pour autant, Danica a insisté pour qu’il ne laisse pas passer l’occasion. Ce jour-là, elle se souvient qu’elle, Paul et leurs deux fils, Jack et Lincoln, ont versé « beaucoup de larmes ». Dans le documentaire Netflix, la veuve déclare : « Les garçons leur ont fait des bisous, leur ont dit qu’ils les aimaient et sont sortis… et c’était comme si c’était hier« . Juste avant de monter dans le dernier avion suite à son escale, Paul envoie un email à sa femme, lui affirmant « Toi et les garçons, vous êtes mon monde ».

C’est par la presse qu’elle a appris le drame. En effet, Danica a reçu un appel d’une journaliste. « Je me suis demandé ce qu’elle voulait de ce vol : Je me suis demandé ce qu’elle voulait à Paul et elle m’a dit : « Vous n’avez pas entendu ? » J’ai répondu : « Entendu quoi ? » Elle m’a dit qu’il y avait eu un incident dans l’avion. C’est alors que tout son mon s’est écroulé. MH370 : The Plane That Disappeared (L’avion qui a disparu) est un documentaire poignant sur l’histoire de ce drame, qui pourrait bien ne jamais trouver d’explication finale.