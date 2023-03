Cette croisière va durer…3 ans !

Vous avez trois années à perdre ? Découvrez tout de cette incroyable croisière supposée durée trois ans. Un tour du monde comme vous le méritez !

Vous vous réjouissez de pouvoir partir en weekend ? Vous vous réjouissez de pouvoir profiter de quelques jours de vacances, en off, avec vos amis, votre famille, au sein de votre maison secondaire ou dans un appartement loué à l’étranger ? Certaines personnes vont encore plus loin. En effet, l’entreprise Life at Sea Cruises a récemment confirmé vouloir lancer la toute première croisière au monde, qui durera… 3 ans. Le prix ? Celui d’un logement une chambre, environ. En bref, vous allez devoir être prêt à vous engager sérieusement, très sérieusement même !

Son site web officiel, l’entreprise invite les clients potentiels à embarquer pour la « Croisière mondiale ultime ». « Montez à bord pour une croisière mondiale de trois ans, la première du genre, à bord du MV Gemini, magnifiquement revitalisé », peut-on ainsi lire. La société continue, invitant tout le monde à briser la routine quotidienne, à explorer de nouveaux horizons et à opérer de drastiques changements dans sa vie. Au final, ce sont près de 375 destinations qui vont être couvertes, de même de 100 îles tropicales. Un itinéraire absolument exceptionnel.

Rassurez-vous, internet sera accessible, permettant à tout le monde de gérer ses opérations quotidiennes, durant ces 3 années en mer. « Nous avons développé un centre d’affaires unique en son genre en mer, avec deux salles de réunion, 14 bureaux, une bibliothèque d’affaires, un salon de détente et un café », peut-on lire sur le site web de la compagnie, qui souhaite attirer les personnes aisées, mais aussi les travailleurs. Quid des tarifs ? 30.000 euros environ, par personne et par an. Les suites avec balcon, elles, coûtent un peu plus cher, puisqu’elles sont à 100.000 euros environ, par an. Sur place, vous pourrez partager avec les 1073 autres passagers, une piscine, un centre de bien-être, un auditorium, une salle de sport et un salon de coiffure.