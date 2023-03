USA : cette femme est accro au papier toilette !

Aux USA, une femme est passée à la télévision. Une émission au cours de laquelle elle a avoué être accro au… Papier toilette, qu’elle dévore !

Une scène comme on en voit vraiment… Rarement. En effet, Kesha, qui vit à Chicago, aux USA, a récemment confirmé au cours d’une émission intitulée “My Strange Addiction” (diffusée sur TLC), qu’elle était atteinte d’une maladie appelée xylophagie, un trouble alimentaire lié à la consommation de papier. Résultat, la jeune femme consomme environ 75 feuilles de papier toilette, par jour. Pour elle, c’est une drogue et elle ne peut, bien évidemment pas s’en passer. Aujourd’hui âgée de 34 ans, Kesha a commencé à manger du papier alors qu’elle n’était âgée que de 23 ans. Depuis, elle ne peut s’en passer.

Mais pourquoi ? Selon elle, tout s’explique après un traumatisme qu’elle a vécu alors qu’elle n’était encore qu’en sixième année d’études. Elle a été obligée de quitter son domicile pour se rendre chez sa grand-mère et sa tante. « Je pense que j’en ai envie parce que j’aime la sensation du papier hygiénique sur ma langue, la façon dont il se dissout lorsqu’il touche ma langue », dit-elle. Une habitude, très mauvaise pour sa santé. En effet, la jeune femme a du mal à aller aux toilettes et a des crampes d’estomac.

Sa mère, forcément très inquiète, a déclaré : « Chaque fois que je voyais Kesha, elle avait un mouchoir en papier dans la main et essayait de le cacher derrière son dos. Si on essayait de le lui prendre, elle s’énervait. Je n’ai jamais compris pourquoi elle mangeait des mouchoirs, et je ne le comprendrai jamais ». Une habitude qui peut lui être fatal. Selon Kimm Dennis, psychiatre, manger du papier peut pousser les intestins à se rompre à l’intérieur de l’abdomen. « Vous mettez votre corps en danger et jouez vraiment à la roulette russe avec votre vie.«