Australie : cette énorme araignée terrorise une expatriée !

En Australie, une énorme araignée est venue terroriser une jeune expatriée britannique qui a carrément proposé de l’argent pour qu’on vienne l’en libérer.

En Australie, une jeune femme d’origine britannique a eu de véritable sueurs froides. La raison ? Une araignée. Une énorme araignée, même. Celle-ci était tellement grosse que la “victime” a offert pas moins de 50 dollars australiens à quiconque viendrait l’en débarrasser. En fait, l’expatriée a été surprise (pour ne pas dire horrifiée) de découvrir une énorme araignée de type huntsman rampant dans sa propriété de la banlieue est de Sydney. C’est sur Facebook qu’elle a ensuite lancé son appel à l’aide. « Quelqu’un est-il doué pour les araignées ? Je paierai volontiers 50 dollars à quelqu’un pour faire sortir cette araignée de mon appartement à Coogee ».

Malheureusement pour elle, personne ne semblait véritablement motivé à l’idée de venir l’aider. En commentaire de son poste, on a pu lire de nombreux messages de personnes qui se sont… Dégonflées ! « Je ne resterais pas dans le coin assez longtemps pour prendre une photo de cette bête ! » pouvait-on ainsi lire, au même titre que « Mec, cette araignée essaie de faire disparaître les humains de la surface de la planète. » Une autre personne a eu une idée un peu plus… Extrême, dirons-nous. En effet, cette personne a raconté comment elle avait elle-même mis au point un plan imparable.

« Je ne l’enlèverais pour personne. J’en ai eu une dans ma chambre il y a quelques semaines. Malheureusement, j’étais seul. J’étais assis dans mon lit à le regarder et à penser à ce que je ferais à minuit. J’ai couru, j’ai pris l’aspirateur, je l’ai aspiré et j’ai mis l’aspirateur dans le jardin pendant la nuit après avoir vidé la moitié d’une bombe de spray dessus ». D’autres ont été plus loin, invitant la pauvre femme a tout simplement s’offrir un chalumeau pour aller détruire tout ce qui se trouve sur son passage. Et vous, comment auriez-vous réagi ? Honnêtement, nous, on a un peu de mal à l’imaginer, mais probablement pareil que cette jeune femme !