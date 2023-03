Les gens plus petits seraient narcissiques et psychopathes !

Selon une récente étude, les gens de plus petite taille pourraient être narcissiques… Voire même des psychopathes. Ce complexe, on l’appelle le complexe de Napoléon et ce n’est probablement pas pour rien.

Vous pensiez qu’il n’existait pas de véritable syndrome lié au complexe de la taille ? Et bien si ! En effet, une récente étude vient de révéler que les personnes de petites tailles ont tendance à être un peu plus psychopathes que les autres. Ce trouble, parfois appelé “le complexe de Napoléon”, tend à démontrer que les hommes et les femmes les plus petits de ce monde, ont tendance à avoir des traits de personnalités quelque peu… Différents. Il s’agit de caractéristiques telles que l’absence de remords, un sens exagéré de l’importance de soi et des tendances narcissiques.

Cette étude, dont les résultats ont été publiés dans le Personality and Individual Differences Journal, a par ailleurs révélé que les personnes de petites tailles sont plus susceptibles d’être des antagonistes. En effet, elles vont avoir tendance à tout faire pour compenser les désavantages liés à leur taille. L’étude a été menée sur 367 personnes. Les participants ont dû remplir le questionnaire Dirty Dozen Dark Triad, qui est un test standardisé pour les personnes non pas psychopathes, mais aux traits de caractère bien précis. Durant ce test, le panel devait indiquer si, oui ou non, il était d’accord avec certaines affirmations, comme :

« J’ai tendance à manipuler les autres pour arriver à mes fins »

« J’ai tendance à être insensible »

« J’aimerais être plus grand »

« Je suis satisfait de ma taille ».

En charge de cette étude, le chercheur Peter K. Jonason, a expliqué les résultats obtenus. « Les personnes de petite taille, en particulier celles qui souhaiteraient être plus grandes, sont davantage caractérisées par des traits susceptibles de les rendre frimeurs, conflictuels et intéressés par le pouvoir. » Toujours selon lui, les hommes de petite taille sont les plus susceptibles d’être des narcissiques.