Pourquoi février a-t-il 28 jours ?

Mais pourquoi le mois de février a-t-il donc 28 jours seulement ? Petit bond en arrière, pour revenir sur ce drôle de fait historique.

Septembre, avril, juin ou encore novembre sont des mois à 30 jours. Le reste ? 31. Enfin, presque tout le reste puisque, comme vous le savez déjà, le mois de février, lui, n’en a que 28 (ou 29 en cas de journée bissextile). Mais savez-vous pourquoi ? Est-ce que cela est lié à la rotation de la Terre autour du Soleil ? La réponse n’est pas aussi évidente… En effet, tout remonte à Numa Pompilius, le second roi de Rome. À l’époque, le calendrier lunaire de Rome ne comptait que 10 mois. Il débutait à mars et se terminait en décembre. Or, ce nouveau roi souhaitait un calendrier plus précis, prenant en compte la période des récoltes.

« À l’époque, Romulus, le premier roi de Rome, et son peuple considéraient que le temps entre décembre et mars était sans importance car il n’avait rien à voir avec la récolte. Lorsque Numa Pompilius a pris le pouvoir, il a décidé de rendre le calendrier plus précis en l’alignant sur les 12 cycles lunaires de l’année. La nouvelle année de 355 jours avait besoin de deux mois supplémentaires pour compenser le temps perdu. Il a donc ajouté janvier et février à la fin du calendrier. »

Or, les romains, très croyants, estimaient que les jours pairs portaient malheur. Résultat, tous les mois avait soit 29, soit 31 jours. Pour arriver à 355, il fallait toutefois que l’un d’eux ait un nombre pair de jours. C’est donc le mois de février qui a été sélectionné. Pourquoi ? Les Romains avaient pour habitude, sur la période de février, d’honorer les défunts. D’ailleurs, février vient tout droit de februare, qui signifie “purifier”. Mais rapidement, les saisons et les mois se sont désynchroniser. Résultat, les romains ont introduit le concept de mois bissextil. C’est lorsque Jules César était au pouvoir que le calendrier est passé de lunaire, à solaire. « Le calendrier julien a ajouté un peu plus de 10 jours à chaque année, ce qui fait que chaque mois compte 30 ou 31 jours, à l’exception du mois de février ».