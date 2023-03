Découvrez l’offre d’emploi de rêve de Skyscanner !

Vous souhaitez voyager autour du monde… Et être payé ? C’est tout à fait possible. Découvrez comment, grâce à Skyscanner et sa nouvelle offre d’emploi qui fait plutôt rêver.

C’est ce qu’on appelle une opportunité en or. En effet, Skyscanner a confirmé vouloir proposer à une personne (un Australien ou une Australienne, malheureusement), un chèque de 40.000 dollars. L’objectif ? Voyager autour du globe, sur une période de Six mois. Et oui, tout cela est bien vrai, il ne s’agit pas d’une blague, bien au contraire. Cette offre a été réalisée dans le cadre du concours Ultimate Travel Hacker. Et croyez-nous, beaucoup de personnes risquent d’être motivé à l’idée de se lancer, d’autant qu’en plus de ces 40.000 dollars, Skyscanner compte vous offrir 20.000 dollars afin de vous permettre de couvrir l’ensemble des dépenses opérées au cours de votre séjour.

Que vous ayez toujours voulu faire de la plongée en apnée aux Maldives ou déguster un bon vin dans les vignobles italiens, c’est l’occasion ou jamais ! La seule à faire au cours de votre expérience : relever un ensemble de défis qui mettent à l’épreuve certaines des croyances et autres théories populaires sur comment voyager afin de s’assurer que celles-ci soient bel et bien fondées. Vous devrez alors réaliser des TikTok démontrant que cela est vrai ou faux, afin que les individus effectuant des recherches obtiennent une réponse à toutes leurs questions.

En gros, si votre meilleur hack de voyage est l’inscription à un programme de récompenses de fidélité d’un hôtel, de rouler vos vêtements dans votre valise ou de vous lier d’amitié avec les habitants le premier jour pour découvrir des joyaux cachés… Skyscanner veut absolument tout savoir. C’est d’ailleurs comme ça que vous serez sélectionnés. En effet, il faudra poster une ou plusieurs vidéos exemples, avec le hashtag #SkyscannerUltimateTravelHacker pour qu’ils puissent regarder votre vidéo. Un programme uniquement accessible aux personnes âgées de 18 ans ou plus.