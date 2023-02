La cigarette électronique Blu Bar de Blu jetable : des nouvelles saveurs

p style= »text-align: justify; »>Les cigarettes électroniques connaissent énormément de succès et séduisent beaucoup de fumeurs. En effet, nombreux sont ceux qui le choisissent comme un moyen d’accompagnement vers l’arrêt du tabac. Voilà pourquoi les offres ne cessent de se diversifier. La cigarette électronique jetable est une innovation qui vient récemment de débarquer sur le marché. Pratique et facile à utiliser, elle ne demande aucune manipulation particulière. Celle Blu Bar de Blu jetable est d’une valeur sûre pour garantir la qualité.

Les caractéristiques de la cigarette électronique Blu Bar de Blu

La cigarette électronique Blu Bar de Blu adopte une forme design et discrète, imitant celle d’une clé USB. Elle est compacte et ergonomique, et peut vous accompagner n’importe où sans vous encombrer. Elle a été pensée pour garantir une prise en main confortable. Elle se glisse facilement dans la poche grâce à sa petite taille.

Ce modèle jetable vous facilite la vue car la e-cig est déjà chargée d’e-liquide, il ne vous reste plus qu’à vapoter. Il est doté d’une batterie jetable, vous permettant de vapoter jusqu’à 600 bouffées. Lorsque la lumière bleue placée au bout de la batterie n’éclaire plus la e-cig, cela signifie qu’elle est déjà vide. Un clignotement de la lumière 10 fois vous l’indiquera.

Blu Bar de Blu vous invite à découvrir un univers de saveurs exceptionnel. Vous pouvez choisir parmi les 6 parfums fruités proposés, notamment :

La banane glacée,

La pêche glacée,

La pastèque glacée,

La mangue glacée,

La fraise glacée,

Le kiwi passion.

Les avantages de la cigarette électronique jetable Blu Bar de Blu

La cigarette électronique jetable Blu Bar de Blu est très pratique. Elle vous facilite la vie car vous n’avez pas besoin de vous casser la tête pour recharger la batterie ou remplir de liquide. Ce modèle est prêt à vapoter. La batterie s’active automatiquement grâce à un capteur. Lorsqu’elle est chauffée, elle se charge de transformer le liquide en vapeur.

Cette e-cig jetable a également l’avantage d’être très facile à utiliser. Il est léger et peut être transporté partout où vous allez. Vous n’avez qu’à le glisser dans votre poche et la sortir lorsque le besoin de vapoter se ressent.

Comment utiliser la cigarette électronique Blu Bar de Blu

L’utilisation de la cigarette électronique Blu Bar de Blu est très simple. Il suffit de retirer son embout en plastique situé sur le bec de la e-cig, ainsi que l’autocollant sur le bouton.

Une fois que vous inhalerez l’appareil, il s’activera automatiquement. La marque Blu a pensé à un concept écoresponsable pour minimiser les impacts environnementaux de vos gestes. Lorsque la dose de la cigarette électronique sera terminée, pensez à la jeter dans un des points de collecte le plus proche de chez vous. Ainsi, il pourra être recyclé.

Vous l’aurez compris, la cigarette électronique Blu Bar de Blu est un choix judicieux pour passer à la e-cig. Elle est pratique, légère et compacte, avec une large déclinaison de saveurs pour tous les goûts. Il suffit de vous rendre sur le site pour trouver ce qu’il vous faut.