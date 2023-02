Record du monde : cet homme a… 2310 prénoms !

En Nouvelle-Zélande, un homme a eu la drôle d’idée de changer son identité. Désormais, il a 2310 prénoms. Un record du monde aussi fou qu’inattendu.

On le sait, le Guinness Book des Records, c’est souvent l’occasion de témoigner de records du monde assez insolites. Si certains sont très sérieux, d’autres font franchement rire. C’est le cas pour Laurence Gregory Watkins. En effet, ce dernier a le nom le plus long au monde. Pour être honnête, c’est même un euphémisme. Originaire de Nouvelle-Zélande, ce dernier a décidé, un beau jour de mars 1990, d’ajouter 2310 prénoms à son identité. Une demande acceptée par le ministère de la Justice. Mais pourquoi ? En effet, un tel choix s’explique forcément…

Interrogé sur le sujet, Watkins a simplement expliqué qu’au moment de choisir ses nouveaux prénoms, il a simplement utilisé tous les prénoms chrétiens, qui à ses yeux et aux yeux de sa famille, ont une signification. Une vraie fierté pour lui. En effet, sur son site web personnel, il a déclaré être « fier de figurer dans le Livre Guinness des records en tant que personne ayant le nom le plus long« . Pour amuser la galerie, Laurence a d’ailleurs posté une copie scannée de son acte de naissance ainsi qu’un document signé du ministère de la Justice, qui montre les 2310 prénoms de Laurence.

Bien évidemment, nous nous gardons bien de tous vous les écrire. Mais quelques-uns méritent vraiment d’être soulignés. » Cadog « , » Hannibal « , » Cherry « , » Napoleon « , » Narcissus » et » Sherlock « figurent ainsi sur la liste. Se pose plusieurs questions, notamment en cas de mariage. En effet, le prêtre va-t-il devoir lire absolument tous les prénoms de Laurence ? De même, que se passe-t-il au niveau de… Sa carte d’identité ou de son passeport ? Ses documents d’identité disposent-ils de tous ses prénoms ? Finalement, on aurait presque plus de questions à lui poser, que de réponse.