Surprise par un rocher qui détruit sa maison [VIDEO]

À Hawaï, une mère de famille se trouvait chez elle, lorsqu’une énorme roche est venue percuter son domicile. Elle a frôlé la mort !

C’est une situation qui a dû rendre la victime, complètement dingue. En effet, c’est à Honolulu, du côté d’Hawaï, qu’une mère de famille, répondant au nom de Caroline Sasaki, marchait chez elle, dans son couloir… Avant qu’un énorme rocher, sorti tout droit de nulle part, ne vienne traverser le mur à sa hauteur. Selon les forces de l’ordre, cette roche mesurait un mètre de large et devait se déplacer à une vitesse assez important pour traverser les parpaings, le salon puis détruire un autre mur pour ensuite d’arrêter dans la chambre à coucher. Fort heureusement, personne d’autre ne se trouvait à l’intérieur.

Interrogée à la suite par la chaîne de télévision KITV, Caroline s’explique : « Tout ce que j’ai entendu, c’est le boom lorsque le verre de la porte coulissante s’est brisé, alors j’ai reculé et je suppose qu’il m’a traversé. Je n’ai pas regardé la vidéo, mais ils ont dit que si j’avais fait un pas de plus, je ne serais probablement plus là ». Le pire dans cette histoire ? La famille a déménagé dans cette nouvelle maison, quelques jours seulement avant le drame (environ une semaine). Une scène qui a également secoué le voisin, un certain Craig Tomita. « Il y avait tellement d’adrénaline qui circulait que ça m’a mis à terre pendant un moment. »

Forcément, la famille, elle, est très choquée. Caroline a assuré avoir un peu de mal à dormir le soir. « Aujourd’hui, je vais un peu mieux, mais la nuit dernière, j’étais très secouée. Je n’ai vraiment pas compris ce qui s’est passé, à part le gros boum ». Mais d’où vient cette pierre, cette énorme roche ? Pour le moment, nul ne le sait vraiment. « Nous avons eu quelques problèmes avec la sculpture de la montagne, et je ne sais pas si c’est la cause ». Pour le promoteur immobilier, cela n’a rien à voir. Selon lui, les rochers viendraient d’un autre point, probablement beaucoup plus haut dans la montagne.