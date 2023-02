Ce chien est vieux de près de 30 ans !

Non, vous ne rêvez pas. Ce chien de race est le plus vieux chien au monde. Son âge a été homologué par le Guinness Book des Records. 30 ans !

Chien de ferme, Bobi est un bon chien, un très bon chien, même ! En plus d’être discipliné, il a toujours mené à bien son travail. Chose surprenante d’ailleurs, quand on sait qu’il est plutôt âgé. Très âgé même, puisque le Guinness Book des Records vient d’homologuer son âge avancé. Bobi est un chien de race Rafeiro do Alentejo, un type de chien de ferme portugais dont l’espérance de vie moyenne est de 12 à 14 ans. Sauf qu’il est sur le point de fêter ses 31 bougies. Pour être très exact, Bobi est âgé au 3 février 2023, de 30 ans et 268 jours !

Il a littéralement pulvérisé le précédent record de longévité pour un chien, qui était alors détenu par Bluey, un chien de berger australien. Ce dernier a vécu jusqu’à 29 ans et 5 mois. En bref, il lui a presque mis une année et demie. Une situation surprenante alors que ce dernier a bien failli mourir avant même que sa vie ne débute réellement. Bobi était l’un des quatre chiots de sa portée, et la seule chose qui l’a sauvé, c’est qu’il s’est éloigné de la portée quand est venu le moment de tuer les chiots.

Leonal Costa, aujourd’hui âgé de 38 ans, s’explique. « J’avais huit ans. Mon père était chasseur et nous avons toujours eu beaucoup de chiens. Mais, en raison du nombre d’animaux qu’on avait à l’époque, mon père a décidé qu’ils ne pouvaient pas garder les quatre chiots. » Résultat, Leonel et ses frères, en découvrant le chiot, ont décidé de le cacher, deux semaines durant, jusqu’à ce que ses yeux s’ouvrent. Naturellement, ses parents ont piqué une petite crise lorsqu’ils ont découvert cela, mais le chien faisait alors partie de la famille… Et pour beaucoup plus de temps que prévu.