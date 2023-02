Inde : il est victime du syndrome du loup-garou

En Inde, un jeune homme est victime du syndrome du loup-garou. Résultat, il a une pilosité anormalement élevée. Retour sur cette folle histoire.

En Inde, un jeune homme est né avec ce qu’on appelle, “le syndrome du loup-garou”. En effet, celui-ci est né avec l’ensemble de son corps recouvert de poils. S’il a dû apprendre à vivre avec, aujourd’hui Lalit Patidar a embrassé pleinement sa particularité. Originaire de Nandleta dans le Madhya Pradesh, Lalit souffre d’une maladie relativement rare. Celle-ci ne touche même pas 50 personnes… Dans le monde ! Le nom scientifique de cette maladie, est “Hypertrichosis Lanuginosa”. Il s’agit d’un trouble congénital qui entraîne une croissance excessive des poils sur tout le corps, y compris le visage.

« Je l’ai vu une demi-heure après la naissance et tout son corps était couvert de poils », se souvient Parvatibai, la mère de Lalit. « L’infirmière a été surprise quand elle l’a vu. Elle a appelé le médecin et lui a demandé ce qui n’allait pas. Le médecin a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il allait bien. Le médecin n’a rien fait, il a juste rasé ses cheveux et c’est tout. » a continué son père, ajoutant qu’effectivement, il y avait de quoi être surpris, mais que cela ne changeait absolument rien. Du moins, pour eux.

Car pour les camarades de classe ou les gens du village, les moqueries ont été très nombreuses. « Les petits enfants avaient peur en me voyant, et enfant, je ne savais pas pourquoi. En grandissant, je me suis rendu compte que tout mon corps avait des poils et que ce n’était pas comme tout le monde. » Selon lui, les plus jeunes avaient peur de faire face à un animal. Malgré tout, Lalit a continué d’avancer. Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de remèdes à sa situation. Mais qu’à cela ne tienne, il ne changera rien ! « J’ai appris beaucoup de choses au cours de mon voyage, et surtout que je suis unique, que je ne dois jamais abandonner et vivre pleinement ma vie, que je veux toujours aller de l’avant et être heureux. »