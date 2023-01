Tchernobyl : abandonné par sa mère à cause de son corps

Aux USA, un jeune homme a été adopté alors qu’il venait tout droit d’ex URSS, d’où il a été abandonné par sa mère à cause de son corps qu’elle jugeait monstrueux.

Malgré son handicap, Tim Mason est bien décidé à aller de l’avant. En effet, ce dernier est avec un bras et une jambe en mois, la faite à des niveaux élevés de radiation auxquels sa mère biologique a été exposée lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Aujourd’hui âgé de 25 ans, ce dernier est né en Russie. Il a été abandonné dans un orphelinat de Moscou quelque temps après sa naissance, car sa mère le considérait comme étant un véritable “monstre”. Heureusement pour lui, il sera adopté par Virginia Mason, américain d’origine.

« Elle savait que j’irais bien, car je lui faisais des grimaces », raconte Tim. Ainsi, c’est à trois ans qu’il déménage du côté des USA d’où il pourra profiter du système de santé. Il commencera alors à utiliser des prothèses. Il documente tout cela sur TikTok, partageant sa vision hilarante de la vie tout en montrant au monde qu’il est un jeune homme de 25 ans comme les autres. La preuve, il fait du sport (beaucoup de sport, même). Toujours sur TikTok, il s’explique, « Faire du sport est un passe-temps incroyable. J’utilise le tapis de course pendant environ 10 à 30 minutes et je fais ma propre version de l’haltérophilie et des abdominaux ».

Naturellement, sa situation a pu soulever pas mal de doutes, mais Tim continue de vivre comme si de rien n’était. « Il y a beaucoup de doutes sur ce que je peux faire. Cela peut être décourageant », a-t-il dit. « Mais je suis là et je m’en sors ». Il a trouvé dans les réseaux sociaux un lieu ou bienveillance et gentillesse lui permettent d’exposer sa vie comme bon lui semble, même s’il reçoit parfois quelques messages de haines. Le plus drôle, pour lui ? Les questions un peu plus poussées. « On me demande souvent comment je fais pour aller aux toilettes, ce que je trouve hilarant », a-t-il révélé.