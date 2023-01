Delormeau – Hanouna : gros clash entre les deux ?

Un clash aurait éclaté entre Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna. La raison ? Un secret bien mal gardé de la part de l’animateur…

Décidément, Cyril Hanouna enchaîne les bad news. Après avoir suscité une vague d’indignation pour ses propos assez houleux sur France Télévision et l’argent que l’entreprise percevait de la part de l’État, Hanouna s’est, cette fois-ci, attiré les foudres de son chroniqueur, Matthieu Delormeau. La raison ? Ce dernier n’est pas capable de tenir un secret. « Si je te dis, ne le dis pas. Tu es comme Amanda Laer, quand la lumière s’allume, tu t’allumes avec et tu ne peux pas t’empêcher de dire les choses », a reproché le chroniqueur à son boss. Ce dernier l’a alors incité à lui révéler un secret. L’animateur de TPMP People s’est levé et lui a confié un secret à l’oreille, un secret qu’il ne fallait donc pas dévoiler. Sauf que… Cyril Hanouna n’a pas mis plus de dix secondes pour tout lâcher. « Put*in, tu es séparé ! », a-t-il ainsi lancé.

Passablement agacé, Delormeau répond « Oh me*rde ! » avant de quitter le plateau. « Excuse-moi, c’est sorti tout seul. Tu ne m’as pas dit qu’il ne fallait pas le répéter », a tenté de se justifier Cyril Hanouna. Il a supplié Delormeau de lui dire un second secret. pour autant, c’en était trop pour le chroniqueur qui, comme souvent, n’en a fait qu’as sa tête. Après quelques minutes, celui-ci est finalement revenu sur le plateau et, surprise, a donné un autre secret à son patron. Tu vois, quand c’est important, il sait tenir sa langue », a réagi Valérie Bénaïm. « Oui, ça, c’est chaud« , a surenchéri Matthieu Delormeau souhaitant probablement que rien ne sorte. Mais Cyril Hanouna sera-t-il en mesure de tenir sa promesse ? Une sortie qui ne devrait pas redorer le blason de TPMP et l’animateur, une émission de plus en plus décriée pour les coups de gueule et les buzz à répétition.