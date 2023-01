TikTok, bientôt interdit en Europe !

TikTok, LE réseau social du moment, pourrait être bientôt interdit en Europe, la faute à de nouvelles régulations qui pourraient tout changer pour l’application et son développeur.

TikTok, tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait à quoi sert l’application et tout le monde sait qu’elles peuvent en être les limites. Pour autant, cela n’a absolument aucun impact sur la croissance de la société, qui compte à ce jour, 15 millions de personnes inscrites en France, pour 1.5 milliard d’utilisateurs actifs, par mois. La manne financière dégagée est incroyable, puisque TikTok a enregistré un CA de… 58 milliards de dollars. Il faut dire que l’algorithme est très puissant. En effet, les utilisateurs y passent en moyenne 95 minutes par jour, soit 4x plus que Snap, 3x plus de Twitter, mais aussi et surtout, 2x plus que Facebook et Instagram. Mais tout pourrait s’arrêter, au point de faire couler l’entreprise.

La raison ? ByteDance, la maison mère, est accusée d’être à la solde du gouvernement chinois et de favoriser le vol de données (et donc, l’espionnage). Les méthodes de modération du groupe, notamment auprès des plus jeunes utilisateurs, semblent également poser problème. Résultat, Washington envisage d’interdite l’utilisation de l’application sur son territoire. Une mesure très forte, qui aurait un retentissement absolument exceptionnel dans le monde de la tech. “Nous devons nous demander si nous voulons que le Pari communiste chinois (PCC) contrôle ce qui est sur le point de devenir le groupe de médias le plus puissant des États-Unis.” a ainsi expliqué le député républicain Mike Gallagher.

Des accusations que TikTok réfute en boucle. Et les problèmes ne sont pas près de s’arrêter. En effet, l’Union européenne, avec son Digital Market Act ainsi que son Digital Services Act va bientôt renforcer la protection des données personnelles des utilisateurs. L’Union européenne a d’ailleurs prévenu, “il ne peut y avoir aucun doute sur la sécurité des données des utilisateurs européens, le fait qu’elles ne soient pas exposés à un accès illégal d’autorités de pays tiers.” Problème, TikTok est accusé de ne pas forcément respecter les règles RGPD. En bref, les prochains mois s’annoncent décisifs pour le groupe, qui pourrait perdre très gros.