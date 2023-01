Depuis sa place de bus, elle choque internet

Sur TikTok, une jeune femme a choqué tout internet en mangeant du saumon cru, directement après l’avoir sorti de l’emballage, depuis sa place de bus.

Et vous, comment réagiriez-vous si vous tombiez nez à nez avec une personne, dans un bus, en train de se faire un pavé de saumon cru ? Cette pratique un peu douteuse, c’est l’une des favorites d’Aggie Day, Tiktokeuse, qui s’est filmée en train d’ouvrir un paquet de saumon cru directement dans le bus dans lequel elle se trouvait… Avant de se l’enfiler. Ni plus, ni moins. Une scène assez improbable, d’autant que manger du poisson cru après l’avoir ouvert comme ça, sans le nettoyer, est tout sauf une bonne idée. Cela en va de même pour tout ce qui est viande.

Mais qu’à cela ne tienne. Aggie n’a pas fait dans le détail et s’est laissé aller au jeu de la vidéo buzz. Elle a ensuite posté la vidéo sur son TikTok en demandant aux spectateurs « quelqu’un d’autre ou est-ce que j’ai tort ». Comme vous pouvez l’imaginer, les réactions ont été assez rapides et surtout, assez houleuse. Beaucoup lui ont ainsi demandé de prendre des vermifuges, dès que possible, au cas où elle aurait mangé une bactérie ou un parasite dont elle n’a pas connaissance.

Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines personnes ont été forcées d’admettre qu’elles faisaient… La même chose, ce qui prouve qu’Aggie n’est pas vraiment la seule à avoir ce genre d’habitudes. Face au buzz suscité, la jeune femme a toutefois réagi, affirmant qu’elle avait fait cette vidéo pour rire et qu’elle ne mangeait pas souvent du saumon cru, comme ça. Elle a continué, affirmant qu’elle était consciente que le fait de manger du poisson à même le paquet n’était pas recommandé, encore moins dans un bus public. Bref, on a encore du mal à comprendre.