Cette chambre d’hôtel vaut une vraie fortune

Aux USA, cette chambre d’hôtel vaut une véritable petite fortune. Il faut dire qu’on y trouve absolument tout ce qu’il faut pour nous rendre heureux !

Vous êtes riche à ne pas savoir quoi faire de votre argent ? Nous avons, pour vous, une petite idée. En effet, si vous ne savez pas où aller, on vous invite à vous rendre du côté de Las Vegas. Là-bas, vous pourrez alors dormir dans l’hôtel le plus cher au monde. Ainsi, dans la ville du péché, il existe une chambre d’hôtel si somptueuse qu’il faut débourser 100 000 dollars pour y passer une seule nuit. Naturellement, une fois à l’intérieur, vous vivrez une expérience absolument unique.

Une expérience que vous ne vivre nulle part ailleurs. La suite Empathy a été conçue par le célèbre artiste britannique Damien Hirst, ainsi que par le cabinet d’architecture Bentel & Bentel, tout droit venu de New York. Et s’il y a bien une chose pour laquelle Hirst est connu, c’est bien son goût pour les œuvres coûteuses. Du genre de celle qui font exploser les prix. La pièce, elle est magnifique, avec des finitions chrome et verre. Les fenêtres offrent une vue magnifique sur la ville, et la suite comporte deux étages et même une piscine privée. L’ensemble de la suite mesure 836 mètres carrés.

Celle-ci dispose également d’un cinéma, d’un bar de 13 places et d’un salon pouvant accueillir 52 invités. Oui, vous avez bien lu. Cela ne sert à rien, mais pourquoi pas ? Il y a aussi une salle à manger, deux grandes chambres, d’énormes rangements et un spa avec des salles de massage et de fitness. Vous pensiez que c’était terminé ? Faux, car il y a aussi un jacuzzi et une flotte d’employés pour vous aider. Parmi eux, on trouve un service de majordome 24h/24, ainsi qu’un chauffeur et un personnel de bar.

Et encore une fois, ce n’est pas terminé. En effet, comme nous sommes à Las Vegas, il y a également un accès de niveau A au casino, ainsi qu’un accès VIP au KAOS Dayclub and Nightclub et au Pearl Concert Theater. Pour terminer, vous avez un crédit offert par la maison au casino. Un crédit de 10.000 dollars. En bref, il s’agit d’un endroit absolument incroyable, qui en plus de vous mettre plutôt bien, vous permet de jouer et potentiellement gagner. Qu’attendez-vous pour vous y rendre ?