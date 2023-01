Tueur : il apprend la découverte de son meurtre en direct

Aux USA, un tueur a appris la découverte du corps de la femme qu’il venait de tuer… En plein direct à la télévision. La scène a fait le tour du monde.

Nous sommes au début des années 2010. À l’époque, une jeune femme est portée disparue. Il s’agit de Lauren Giddings. Son voisin, un certain Stephen McDaniel accepte de répondre à la presse, afin d’évoquer la victime, sa relation avec elle, comment la jeune femme se comportait au quotidien en tant que voisine, etc… Mais rapidement, son interview suscite le buzz. À l’attitude franchement étrange, ce dernier devient rapidement le suspect numéro un. et pour cause ! L’enquête permettra de démontrer que McDaniel traquait secrètement Giddings depuis plusieurs mois.

Il lui aurait proposé un rendez-vous, ce qu’elle aurait refusé, avant de lui demander de rester en contact. L’enquête démontrera que si elle lui a demandé ça, c’est parce qu’elle était mal à l’aise à son contact et qu’elle ne voulait pas le vexer. Plus tard, on apprendra qu’il filmait secrètement à l’extérieur de sa chambre et qu’il s’est même introduit dans son appartement lorsqu’elle n’était pas chez elle. Pire encore, McDaniel s’est introduit chez elle alors qu’elle dormait. C’est le jour même ou la jeune femme va décéder. En effet, en se réveillant, McDaniel l’étrangle avant de démembrer son corps. Quelques jours plus tard, Giddings a été portée disparue. McDaniel remarque alors qu’il y a un peu de monde autour de chez elle et propose son aide pour chercher des indices.

Il donne alors une interview à la chaîne WGXA, affirmant qu’il avait été à la même université qu’elle et qu’elle aurait pu être enlevée alors qu’elle courait. Le journaliste lui pose alors des questions concernant le corps qui vient d’être retrouvé. Il comprend très vite qu’il sera bientôt rattrapé. « Je pense que j’ai besoin de m’asseoir. » lance-t-il avant de se mettre à pleurer, affirmant qu’il ne connaissait personne qui voudrait lui faire de mal. Ce n’est qu’en 2014 qu’il avouera son meurtre avant d’être condamné à la prison à vie.