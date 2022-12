Noël : cette tradition japonaise est improbable

Au Japon, une tradition absolument improbable (culinaire, notamment) a vu le jour à Noël. Découvrez laquelle !

En France et partout ailleurs dans le monde, le repas de Noël est sacré. Mais dans certains endroits, les traditions sont assez spéciales. C’est notamment le cas au Japon ou, le jour de même de Noël, les locaux mangent… Du KFC. Oui, vous avez bien lu ! Cette tradition de Noël inhabituelle a vu le jour dans les années 1970, lorsque le directeur de la première succursale japonaise, Takeshi Okawara, a eu cette drôle d’idée dans l’un de ses rêves. En effet, ce dernier souhaitait alors offrir à sa clientèle, un “tonneau spécialement dédié aux fêtes”. Ce rêve, Okawara l’a eu après avoir entendu plusieurs étrangers, au cours de la journée, se plaindre. Ces derniers fustigeaient le fait de ne pas avoir de dinde à Noël, car cela n’est pas vraiment l’habitude au pays du soleil levant.

En effet, seule une infime partie de la population japonaise est chrétienne (environ 1 %). De fait, très peu de personnes célèbrent Noël et les fêtes associées à la chrétienté, même si, ces dernières années, de plus en plus de personnes célèbrent cette fête d’une manière ou d’une autre. Okawara n’avait pas l’intention de modifier le menu du KFC pour proposer de la dinde, mais il a conclu que le poulet festif serait une excellente alternative et s’est mis au travail pour créer son baril de fête. L’année d’après, arrivait sur le marché, le fameux Kurisumasu ni wa Kentakkii – ou Kentucky pour Noël. Le succès a été immédiat.

Selon Joonas Rokka, professeur associé de marketing à l’école de commerce Emlyon en France, cela a comblé un vide. « Il n’y avait pas de tradition de Noël au Japon, et donc KFC est arrivé et a dit, voici ce que vous devriez faire à Noël. » Aujourd’hui, ces buckets ont évolué. Ils ne contiennent plus seulement que du poulet, mais des gâteaux et même du vin ! Le plus fou ? La promotion de ces produits est assurée par le Colonel Sanders en costume de Père Noël. Chaque année, ce sont plus de 3.6 millions de familles japonaises qui se laissent ainsi tenter. Preuve de l’ampleur complètement folle qu’a pris ce phénomène, en quelques dizaines d’années seulement.