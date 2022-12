Pornhub : ces stats de Noël complètement folles

Comme à son habitude, Pornhub dévoile une analyse poussée de certaines de ses données les plus folles. En cette fin d’année 2022, découvrez des chiffres qui donnent le tournis !

Saviez-vous que Noël pouvait avoir d’importantes répercussions sur les sites pour adultes ? C’est en tout cas le bilan qu’on peut tirer de cette rétrospective signée Pornhub. En effet, l’entreprise a dévoilé son grand bilan de l’année 2022, avec une section entièrement consacrée à cette période de fin d’année. Les data analystes de chez Pornhub ont analysé les chiffres et ont découvert que de nombreux fans du site ne se rendaient plus sur la plateforme durant ces fêtes de Noël.

En fait, le trafic sur Pornhub a chuté de près d’un tiers le soir du réveillon de Noël de l’année dernière, soit une chute de 32 %. Bon, à vrai dire, rien de vraiment surprenant. Toutefois, le jour même de Noël, le trafic n’a diminué que d’environ 15 %. Cela démontre que bon nombre de personnes ont décidé de s’offrir quelques minutes de bon temps après avoir partagé un bon repas et un super moment en famille, entre amis. En effet, il n’est pas insensé de dire que la veille de Noël est une période un peu chargée où tout doit être prêt pour le grand jour et où il y a beaucoup d’achats de cadeaux de dernière minute à faire, tandis qu’il y a toujours une petite accalmie le jour de Noël.

Les gens sont à bout et peuvent s’éclipser pour passer un peu de temps seuls. Mais plus fou encore, c’est le soir du Nouvel An que les chiffres chutent terriblement. En effet, la baisse du trafic est de 40% entre 18h et minuit. C’est assez compréhensible si l’on considère que les gens passent généralement cette période à faire la fête pour célébrer l’année à venir. Cette chute est d’autant plus marquée en France et en Belgique (la chute est de 25% aux USA et 19% seulement au Royaume-Uni !). Dernier chiffre improbable, les recherches sur le père Noël ont augmenté de 374% sur le site au cours de décembre, contre 401% pour Mère Noël. Les fêtes vraiment, c’est plus ce que c’était !