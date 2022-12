Mais pourquoi cette maison est-elle la plus perdue au monde ?

Découvrez pourquoi cette drôle de maison est la plus seule et la plus perdue… Au monde. Une histoire bien loin de tout ce que vous pouviez imaginer…

Une maison totalement perdue. En effet, une petite bicoque se trouve sur une île, seule, au large de l’Islande. D’ailleurs, cette maison est entourée de nombreux mystères. Si certains pensent qu’elle est hantée, d’autres ont simplement décidé de la surnommer, la « maison la plus isolée du monde ». En effet, rien qu’à la voir, on s’imagine un début de film d’horreur de mauvais gout. Une famille bloquée sur place depuis des années, une malédiction ou encore un groupe de jeunes qui s’amuse à visiter l’île le soir d’Halloween… Beaucoup d’idées pourraient fonctionner ici.

En fait, cette petite maison se trouve sur l’île d’Elliðaey, au sud du continent islandais. Comme vous pouvez vous en douter avec internet, celle-ci a été l’objet de nombreuses, de très nombreuses spéculations, toutes plus folles les unes que les autres. Outre la partie film d’horreur, certaines personnes ont simplement pensé qu’il s’agissait là d’une maison créée par un millionnaire un peu timbré quand d’autres ont plutôt opté pour l’abri nucléaire. D’autres pensaient que cet endroit reculé était la demeure d’un ermite ou d’un religieux qui aurait décidé tout abandonner pour vivre sa vie seul, face à la nature.

D’autres théories encore plus folles faisaient état d’un cadeau du gouvernement islandais à la chanteuse Bjork ou à un simple coup de Photoshop. Or, comme vous devez très probablement vous en douter, la réalité est finalement… Bien différente. Il s’agit d’un pavillon mis en place par un club de chasseurs de macareux. Rien de vraiment très sexy donc. Il s’agit d’un abri ou les chasseurs peuvent dormir et se réfugier dès que la période de chasse débute. Fut un temps où l’île était habitée, mais les derniers locaux ont quitté les lieux au cours des années 30. Ce n’est qu’au cours des années 50 que la maison y sera construite.