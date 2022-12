Loana : SDF et bientôt amputée ?

Après un passé sulfureux, marqué par une consommation abusive d’alcool et de drogues, Loana est désormais SDF. Elle a également failli être amputée !

Décidément, les temps sont durs pour Loana. En effet, la star de téléréalité, qui s’est dévoilée dans Loft Story a connu une longue et une lente descente aux enfers. Après avoir pris énormément de poids suite à une surconsommation d’alcool, avoir connu des déboires avec son compagnon et tant d’autres choses, celle-ci a récemment confié être devenue… SDF (sans domicile fixe). Sur le plateau de TPMP, elle s’est livrée « Je suis SDF, sans domicile fixe. Ce n’est pas vulgaire. Je n’ai pas de maison dont j’ai la clef. Et dans laquelle mon toutou m’attend. Je n’ai pas de voiture, je n’ai pas de maison, je n’ai pas d’appartement. »

Selon elle, ses amis et peut-être même sa mère lui auraient volé et dilapidé tout son argent. Sa mère elle tente d’ailleurs de l’aider. En effet, elle fait tout pour accompagner celle qui ne gagnerait que 90 euros par mois environ. « On va devoir partir de chez nous après la trêve hivernale. Il faut que je la place. J’ai trouvé un foyer pour séniors pour dans quelques mois. » Une situation compliquée pour celle qui est au RSA et qui, à côté, fait quelques dédicaces ici et là, notamment sur le situe Vidoléo. Mais comme elle l’avoue elle-même, ce revenu mensuel n’est pas énorme.

Et comme les malheurs s’enchaînent, le blogueur Aqababe explique alors qu’elle a dû aller à l’hôpital en urgence, “Loana s’est fait hospitaliser hier à la clinique Saint Jean de Cagnes-sur-mer”. La raison ? Une bague. Selon le blogueur star, une bague était coincée au doigt de la jeune femme depuis plusieurs semaines, ce qui empêchaient le sang de circuler. “Elle avait une bague coincée à son doigt depuis trois semaines et elle n’arrivait pas à l’enlever, son doigt était limite nécrosé”. Aujourd’hui, tout semble aller pour le mieux, les médecins auraient réussi à enlever la bague et l’accompagner de façon à ce que son doigt redevienne normal.