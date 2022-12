Celine Dion : ce qu’on sait sur sa terrible maladie

Malade, Celine Dion pourra-t-elle vraiment rechanter un jour ? Pour le moment, rien ne semble moins sûr. On revient sur cette récente annonce.

La carrière de Céline Dion, terminée ? En effet, la chanteuse a révélé qu’elle souffrait d’une maladie neurodégénérative extrêmement rare. C’est via une vidéo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux que la star canadienne a expliqué qu’elle devait reporter une partie de sa tournée. Ainsi, toutes les dates prévues pour le printemps prochain sont officiellement annulées. Elles seront reportées à des dates ultérieures (encore inconnues). Celle qui devait passer par les Vieilles Charrues ne sera donc pas de la partie. Pour le moment, un espoir subsiste pour sa session à Paris La Défense, du 1er au 10 septembre prochain.

Dans sa vidéo, la star se livre, les larmes aux yeux. “Jusqu’à maintenant, je n’étais pas prête à parler de ce que j’ai traversé. J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps. Récemment, j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais stiff-person syndrome (syndrome de l’homme raide en français) qui atteint environ une personne sur un million. On sait maintenant que c’est la cause des spasmes musculaires dont je souffre”. Âgée de 54 ans, celle-ci rencontre ainsi des difficultés à marcher ou à chanter.

Aujourd’hui, la star est bien prise en charge. Elle suit ainsi une rééducation intensive et continue de s’entraîner, avec des coachs et des médecins spécialisés. L’objectif ? Gagner force et endurance afin d’être en mesure d’assurer la totalité d’un concert. « Chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie. Pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable. J’ai tellement hâte de retourner sur scène », explique-t-elle, preuve que les coups durs qui s’enchaînent commencent à être assez compliqués à gérer. Pour rappel, elle avait entamé une grande tournée en 2020… Tournée qui a finalement été stoppée à cause du covid-19.