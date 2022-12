Amsterdam : bientôt la fin de la marijuana !

Du côté d’Amsterdam, on risque de bientôt siffler la fin de la récréation. Marijuana et autres pourraient bientôt disparaître de la ville. Une décision qui interviendrait après que les locaux aient exprimé leur ras-le-bol !

Bientôt la fin de la vente de cannabis à Amsterdam ? Si la capitale néerlandaise n’a pas encore officialisé son choix, la ville envisage de mettre fin au « tourisme de nuisance ». Pour cela, elle pourrait instaurer un ensemble de nouvelles règles concernant le cannabis, l’alcool et les maisons closes dans la ville. Une ville connue pour ses innombrables fêtes et ses voyageurs venant du monde entier pour pleinement profiter de la vie nocturne locale et du libéralisme apparent, notamment par rapport à la consommation de cannabis ainsi que les conditions des travailleuses du sexe.

Cependant, cette situation est considérée comme un problème par de nombreux responsables – sans parler de la plupart des résidents qui y vivent. Ainsi, les dirigeants locaux envisagent de serrer un peu la vis. L’idée ? Faire d’Amsterdam une ville reconnue pour son art, son histoire et son patrimoine, plus que pour la weed et la prostitution. Afin d’y parvenir, plusieurs pistes sont étudiées. La première concerne la fermeture des maisons closes à une certaine heure. Une autre consiste à arrêter la vente d’herbe le week-end. Enfin, le nombre d’EVG (enterrement de vie de garçon) pourrait être considérablement limité.

Les 880 000 habitants d’Amsterdam commencent apparemment à en avoir assez du flot constant de touristes en état d’ébriété qui arpentent la ville et la traitent comme un immense terrain de jeu pour adultes. Certaines zones d’Amsterdam pourraient ainsi être considérées comme étant des zones “sobres” ou il serait interdit de consommer alcool et cannabis. Une dernière idée consiste à transformer les propriétés Airbnb en logements pour les résidents, en renforçant les règles relatives aux locations à court terme. « Si nous aimons la ville, nous devons agir maintenant« , a ainsi déclaré Sofyan Mbarki, maire adjoint d’Amsterdam.