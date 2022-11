Trentenaire : ce chat est le plus vieux au monde !

Un chat âgé de près de 27 ans a été nommé comme étant le chat le plus vieux au monde. En âge « humain » cela représente bien plus de 100 ans. Une sacré performance !

En Grande-Bretagne, un chat a officiellement été reconnu comme étant le plus vieux chat au monde. En effet, Flossie est âgé de près de 27 ans (26 ans et 329 jours, pour être parfaitement exact). Une information confirmée par le Guinness Book of Records, qui, rappelons-le, certifie à peu près tout et n’importe quoi comme record. Malgré son âge avancé, elle est décrite comme étant « belle et enjouée comme un chaton ». Un âge assez avancé donc, mais qui est encore plus parlant si on étudie la chose avec une vision plus humaine. Car 27 ans en chat, c’est presque 120 ans pour l’homme.

Avec l’âge viennent, comme pour nous, quelques problèmes de santé. Flossie est sourde ! Pour autant, cela ne l’empêche pas d’être « curieuse » et de « s’adapter rapidement à de nouveaux environnements malgré son manque de vision ». Vivant comme un chat errant, elle a ensuite été adoptée en par une personne qui travaillait à l’hôpital de Merseyside, jusqu’à son décès. Elle a ensuite été prise en charge par la sœur de cette même personne. Le chat a pu bénéficier d’un foyer stable pendant plus de dix ans, jusqu’à ce que sa sœur décède également. Elle sera alors transmise au fils de cette même dame.

Mais au bout de trois années, ce dernier a vite compris qu’il n’était pas la meilleure personne pour s’en occuper. Il a alors décidé de la confier à un organisme spécialisé. Les gens de Cat Protection ont alors donné Flossie à sa propriétaire actuelle, Vicki. « Elle était bruyante les premières nuits parce qu’elle ne voit pas dans le noir et était un peu désorientée dans son nouvel environnement, mais elle dort toute la nuit maintenant, blottie sur le lit avec moi. » Une belle histoire donc, même si Vicky l’avoue, elle n’aurait jamais imaginé partager son domicile avec la détentrice d’un record du monde.