Covid-19 : ces dernières études sont folles !

De nouvelles études viennent de sortir, démontrant comment le covid-19 a impacté la vie de millions de citoyens français et à travers le monde.

On le sait, la crise sanitaire a eu un terrible impact sur la santé de nombreuses personnes. Que ce soit en termes de santé mentale ou de santé physique, les répercussions ont été absolument dévastatrices. On se souvient notamment des mois de confinement, qui ont poussé des millions d’individus en France et à travers le monde, à devoir rester bloqués, chez eux. Les étudiants se sont retrouvés en première ligne. Seuls, loin de leurs amis et de leur famille, ils ont eu énormément de mal à supporter la situation. Le taux de dépression a, de fait, explosé chez les jeunes. Dans le monde, le taux de dépression et d’anxiété a donc bondi de 25% sur une année. Une annonce confirmée par l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé.

Outre l’anxiété et la dépression, la motivation a baissé chez de nombreuses personnes. En effet, une première étude menée par la Fondation Jean Jaurès, en France, a permis de démontrer qu’en France, près de 30% des gens s’avouent moins motivés qu’avant le confinement. Au contraire, ils ne sont que 12% à vouloir en faire plus, à vouloir en profiter davantage. Cette démotivation apparente, 34% des moins de 35% ans la subissent, contre 28% des 35 ans et plus. Voilà ce qu’il en est pour le volet social et sanitaire. Mais qu’en est-il du monde du travail ?

Un premier sondage démontre que 37% des collaborateurs sont clairement moins motivés au travail qu’auparavant. Les jeunes sont, là encore, les plus touchés. En effet, 42% des moins de 35 ans avouent avoir énormément de mal à travailler et à rester concentré. Idem pour ce qu’il en est de la fatigue. Malgré 8 heures de sommeil, beaucoup ont du mal à assumer et se mettent à bâiller, à vouloir se reposer. Il en va de même pour l’effort. Bon nombre d’individus avouent éprouver quelques difficultés à se remettre après un effort trop intense. En d’autres termes, le covid et surtout le confinement auront eu un impact incroyable sur notre société !