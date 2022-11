Avatar : le film phénomène, sur le point de débarquer !

Avatar 2, sur le point de sortir. En effet, plus de 10 ans après le premier film, la suite arrive enfin sur écrans géants. Une bande annonce a d’ailleurs été dévoilée…

Sorti en 2009, Avatar est devenu un véritable carton, se positionnant en seconde position des films les plus regardés et les plus rentables de l’histoire du cinéma, derrière Titanic (qui semble indétrônable, d’autant qu’il ressortira au mois de février prochain pour célébrer les 25 ans du film). Après plus de 10 ans d’attente, les fans de la première heure vont toutefois pouvoir profiter. En effet, si la sortie du film n’est pas prévue pour demain, une nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée. On peut y voir une bataille incroyable entre les humains et les Na’vi. En bref, Avatar : La Voie de l’eau s’annonce absolument épique… Quand bien même, nous ne savons finalement que très peu de choses sur cette suite.

Il n’y a pas eu beaucoup d’informations sur l’intrigue, à l’exception du fait qu’elle se déroule plus de dix ans après les événements du film original. Tout ce qu’on sait, c’est à peu près ça : « [L’ancien humain] Jake Sully (joué par Sam Worthington) vit avec sa nouvelle famille formée sur la planète Pandora. Lorsqu’une menace familière revient pour finir ce qui a été commencé précédemment, Jake doit travailler avec Neytiri (Zoe Saldaña) et l’armée de la race Na’vi pour protéger la planète. »

Une bande annonce survitaminée, qui offre ainsi un aperçu un peu plus crédible et réel de ce à quoi ressemblera le prochain film de James Cameron dont la sortie est prévue pour le 16 décembre prochain. En décembre 2024, 2026 et 2028, trois autres films sont également attendus. Une saga dans laquelle on retrouve de nombreux acteurs connus, comme Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss ou encore Sigourney Weaver. Mais nous ne vous en dévoilons pas plus et nous vous laissons découvrir avec envie ce que vous réserve la suite de ce film via cette bande annonce.