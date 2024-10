Espace: incroyable découverte du télescope James Webb

Les scientifiques américains ont effectué une folle découverte grâce au télescope James Webb. Une découverte qui change beaucoup de choses !

Les chercheurs de l’université du Michigan (UoM), aux États-Unis, ont effectué une découverte tout simplement exceptionnelle. En effet, ces derniers sont tombés sur une planète unique en son genre, une planète qu’ils ne pensaient pas être en mesure de découvrir un jour. Une découverte qui étonne et qui suppose de nouvelles découvertes, encore plus folles et importantes, dans les années à venir, autour de toutes ces merveilles de l’espace. « C’est la première fois que nous voyons quelque chose comme ça » explique Eshan Raul, étudiante à l’UoM. La planète semble être principalement constituée de vapeur d’eau chaude, ce qui en fait ce que nous appelons un « monde de vapeur ».

Celle-ci a été baptisée GJ 9827 d. Pas de vie sur place toutefois. Premièrement, elle se trouve à quasiment 100 années-lumière de notre bonne vieille planète, ce qui fait qu’elle est assez éloignée du Soleil, essentiel pour le développement de la vie, du moins, tel que nous la connaissons. Malgré tout, « GJ 9827 d est la première planète où nous détectons une atmosphère riche en molécules lourdes comme celle des planètes terrestres du système solaire ». Il faut dire, qu’à ce jour, quasiment toutes les exoplanètes découvertes, disposent d’une atmosphère composée d’éléments particulièrement légers, comme de l’hélium ou de l’hydrogène.

Elles sont très différentes de l’environnement terrestre propice à la vie. « Aujourd’hui, nous sommes enfin en mesure de savoir de quoi ces mondes mystérieux, dont la taille se situe entre celle de la Terre et celle de Neptune, et dont nous n’avons pas d’exemple dans notre propre système solaire, sont réellement constitués » explique Ryan MacDonald, astrophysicien à l’UoM, avant d’ajouter « Nous recherchons spécifiquement des mondes d’eau parce qu’on avait émis l’hypothèse qu’ils pouvaient exister. Si ces mondes sont réels, on se demande vraiment ce qu’il pourrait y avoir d’autre à l’extérieur ».