Zone 51 : mais où va cet avion ?

La zone 51 ne cesse d’alimenter ces fantasmes. Saviez-vous d’ailleurs qu’un avion civil s’y rendait quasiment tous les jours ? Mais qu’y fait-il ?

Vous rêvez d’OVNI ? Vous avez toujours eu envie de découvrir la fameuse Zone 51, aux États-Unis ? Et si on vous disait que… Ce serait presque possible ? En effet, une compagnie aérienne américaine relie la ville de Las Vegas à ce site qualifié d’ultra-secret. Cette compagnie aérienne, c’est Janet Airlines ! Volant “sous les radars”, cette dernière opère des vols commerciaux un peu partout sur le sol américain, même si l’une de ses destinations est moins, pour pas dire, beaucoup moins, mise en avant.

Malheureusement pour vous, si vous n’y êtes pas autorisés, vous ne pourrez pas monter à bord de l’appareil pour vous emmener du côté de Roswell. Cet avion banalisé est hautement confidentiel, qu’il s’agisse des personnes qu’il prend à son bord, de ses destinations ou de ses raisons. Mais qui monte à bord de l’appareil ? Selon certaines informations, Janet Airlines transporterait des employés du gouvernement américain de Las Vegas cette fameuse zone 51, dans le Nevada. Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour entrer sur place : vous faire embaucher !

Et une opportunité s’offre peut-être à vous. En effet, le média britannique, The Sun, rapporte que la compagnie aérienne serait actuellement en recherche de nouveaux membres du personnel. Celle-ci aurait publié, via AECOM, une annonce évoquant un poste de « sécurité gouvernementale top secret ». C’est une entreprise privée, spécialisée dans la défense. Sur le document, on peut lire que pour pouvoir prétendre à ce poste, les candidats doivent se préparer au pire comme des alertes à la bombe ou un détournement d’avion à bord (en plus des missions classiques, comme les démonstrations de sécurité, le nettoyage, etc…).

Sur internet, certaines personnes ont réussi à suivre les déplacements des appareils, dont les vols débutent par XXX. Résultat ? Certains avions se rendent au niveau de l’installation nucléaire de Tonopah. D’autres vols se rendent ensuite dans un lieu voisin (tenu secret), qui pourrait être la zone 51. Pour rappel, cet endroit est devenu l’une des sources premières de théories loufoques, notamment depuis qu’un vaisseau extraterrestre se serait écrasé du côté de Roswell, au cours des années 1940. Des théories plusieurs fois démenties, mais qui ne pourront jamais être supprimées !