Une énigme vieille comme le monde, enfin résolue !

Qui de l’œuf ou la poule est arrivé en premier ? Cette vieille énigme vient enfin de trouver sa réponse, et ce, grâce à la science. On vous explique tout !

Qui est arrivé en premier, l’œuf ou la poule ? Cette question, des millions de personnes se la sont posée au fil des ans et jamais personne n’a été en mesure d’apporter un élément de réponse à ce questionnement philosophique. Du moins, jusqu’à très récemment. Car des scientifiques ont étudié le sujet de manière très sérieuse. Mais avant d’étudier leur retour, on va prendre le temps de remonter un peu plus loin dans l’analyse. Déjà dans la Bible, deux personnages, Augustin et Saint Thomas d’Aquin se sont attelés à étudier le sujet. Et selon eux, le poulet est apparu en premier, car Dieu a créé les animaux. Mais aujourd’hui, nous en sommes à l’heure de la science.

Et la réponse des scientifiques est très claire… « Les œufs sont bien plus anciens que les poules. Les dinosaures ont pondu des œufs, les premiers poissons sortis de la mer ont pondu des œufs, et les étranges monstres articulés qui nageaient dans les mers chaudes et peu profondes du Cambrien il y a 500 millions d’années ont également pondu des œufs », affirme le chercheur Luis Villazon. Résultat, bien avant la poule, les œufs existaient. L’évolution aidant, les œufs des ancêtres des poules ont donné naissance à d’autres ancêtres, qui ont refait des œufs, jusqu’à la poule telle que nous la connaissons aujourd’hui. En revanche, à la question « Qui est venu en premier, la poule ou l’œuf de la poule ?” alors, il faudra probablement creuser un peu plus. Il faut alors définir ce qu’est une poule (cela peut paraître surprenant, mais c’est le cas).

Pour la petite histoire, les poules sont de la même espèce que les poules rouges de la jungle d’Asie du Sud-Est. En revanche, elles ont été ensuite été hybridées avec des poules grises de la jungle il y a environ 10 000 ans, lorsqu’elles ont été domestiquées. Et là encore, les scientifiques estiment que ce sont les œufs qui sont arrivés en premier. “À un moment donné de l’histoire de l’évolution, alors qu’il n’y avait pas de poulets, deux oiseaux qui étaient presque, mais pas vraiment des poulets se sont accouplés et ont pondu un œuf qui a donné naissance au premier poulet ». Une énigme de résolue, donc !